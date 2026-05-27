Dalam Drama Teach You A Lesson, Lee Sung Min, Kim Moo Yeol, Jin Ki Joo, dan P.O akan Beradu Akting

JawaPos.com - Jadi tontonan menarik di waktu senggang, drama Korea milik Netflix mendatang Teach You a Lesson telah merilis foto-foto terbaru loh

Dikutip dari Soompi, Rabu (27/5), Lee Sung Min, Kim Moo Yeol, Jin Ki Joo, dan P.O akan siap menghibur penggemar lewat drama yang tayang perdana pada 5 Juni.

Drama ini nantinya akan mengisahkan tentang Biro Perlindungan Hak Pendidikan (ERPB) fiktif, sebuah gugus tugas pemerintah.

Hal itu bertujuan untuk mengembalikan otoritas guru di era siswa yang nakal, orang tua yang menuntut, dan sekolah yang kesulitan.

Hong Jong Chan akan menjadi sutradara dan ditulis oleh Lee Nam Kyu dari Daily Dose of Sunshine, drama ini layak untuk disaksikan.

Terlihat sekali tekad teguh Biro Perlindungan Hak Pendidikan saat mereka dikerahkan ke berbagai Lokasi.

Mereka menangani sekolah menengah hingga sekolah dasar untuk melindungi sistem pendidikan yang runtuh.

Terlihat menarik, Na Hwa Jin (Kim Moo Yeol) mengajar di auditorium alih-alih di ruang kelas, dan Im Han Rim (Jin Ki Joo) dan Bong Geun Dae (P.O) menyusup ke sekolah dengan menyamar sebagai siswa.

Nantinya penonton juga dapat menantikan chemistry yang menyenangkan dan kerja sama tim dari tim Biro Perlindungan Hak Pendidikan.