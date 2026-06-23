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Sischa Widya Maharani
Selasa, 23 Juni 2026 | 19.15 WIB

Sebelum Jadi Aktor Top, Heo Nam Jun Ternyata Kuli Bangunan Favorit Para Mandor

Heo Nam Jun ceritakan masa-masa sulit sebelum jadi aktor. (Instagram @h.solid_official)

 

 
JawaPos.com - Namanya melejit, aktor Heo Nam Jun membagikan kisah lucu dari masa-masa sulit sebelum namanya dikenal lewat drama My Royal Nemesis.
 
Dalam cuplikan acara tvN You Quiz on the Block, Nam Jun menceritakan bahwa dirinya pernah menjalani berbagai pekerjaan paruh waktu demi mengejar mimpi menjadi aktor. 
 
Ia mengungkapkan pernah bekerja di pub, department store, toko sepatu hingga tempat konstruksi.
 
Saat membahas pengalaman tersebut, MC Yoo Jae Suk menyinggung cerita bahwa seorang mandor proyek pernah mengatakan Nam Jun terlihat sangat cocok bekerja mengangkut batu bata dan bahkan ingin menghubunginya lagi untuk proyek lain.
 
"Saya mendengar manajer lokasi mengatakan anda 'sepertinya pandai membawa batu bata' dan mengatakan dia akan menghubungi anda ke lokasi lain," tanya Jae Suk dikutip dari Naver.
 
Menanggapi hal itu, pemain drama My Royal Nemesis menjelaskan bahwa sang mandor memang benar-benar meminta nomor teleponnya. Jika ada proyek lain, ia akan dihubungi kembali untuk bekerja di sana.
 
"Dia sebenarnya meminta nomor saya dan mengatakan dia akan menghubungi saya jika saya pergi ke lokasi lain," jawabnya.
 
Ia pun mengaku bahwa saat berjuang mendapatkan peran akting justru panggilan dari mandorlah yang diterimanya.
 
Selain itu, Nam Jun juga akan membagikan cerita mengenai chemistry-nya dengan lawan mainnya Lim Ji Yeon. 
 
Kisah lengkap Heo Nam Jun akan ditayangkan dalam episode You Quiz on the Block yang tayang pada 25 Juni 2026.
 
 
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Editor: Novia Tri Astuti
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