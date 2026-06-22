Episode Terakhir My Royal Nemesis Ditutup Manis, Raih Rating Tertinggi 11,8 Persen

JawaPos.com - Drama korea My Royal Nemesis akhirnya mencapai garis akhir dengan penutup yang meninggalkan kesan mendalam bagi para penonton.

Drama fantasi romantis yang selama berminggu-minggu mencuri perhatian ini resmi menayangkan episode terakhirnya pada 20 Juni 2026, sekaligus mengakhiri kisah dengan pencapaian yang begitu membanggakan.

Berdasarkan data Nielsen Korea, episode final My Royal Nemesis sukses mencetak rating nasional sebesar 11,8 persen, menjadikannya sebagai raihan tertinggi sepanjang penayangan drama tersebut.

Angka ini menjadi bukti bahwa antusiasme penonton terus meningkat hingga akhir cerita.

Sejak awal tayang, My Royal Nemesis berhasil memikat penonton lewat perpaduan kisah fantasi, romansa, komedi, dan intrik yang dikemas secara menarik.

Chemistry memukau para pemain, alur cerita yang penuh kejutan, hingga konflik yang semakin memanas menjelang akhir membuat drama ini terus menjadi topik hangat di berbagai platform.

Episode pamungkas menghadirkan penyelesaian yang emosional sekaligus memuaskan. Berbagai misteri yang selama ini menyelimuti cerita akhirnya terjawab, sementara perjalanan para karakter utama ditutup dengan akhir yang menyentuh hati.

Tak heran jika banyak penonton memberikan pujian dan menyebut finale My Royal Nemesis sebagai salah satu penutup drama paling berkesan tahun ini.

Kesuksesan menembus rating dua digit di episode terakhir pun menjadi penegas bahwa My Royal Nemesis berhasil mempertahankan daya tariknya hingga detik terakhir.