Lim Ji Yeon Tampil Menggemaskan di Drama My Royal Nemesis, Bagaimana Kisahnya?

Yoon Joo Sang, Lim Ji Yeon dan Heo Nam Jun. Sumber foto: Soompi
JawaPos.com - Tingkah seru antara Lim Ji Yeon dan Heo Nam Jun memang selalu ditunggu penonton di drama Korea My Royal Nemesis.
Dilansir dari Soompi, Sabtu (6/6), kini mereka akan tampil bersama untuk pertama kalinya sebagai pasangan, yang makin membuat penasaran.
Hadirkan keseruan, drama komedi romantis ini dibintangi Lim Ji Yeon sebagai Shin Seo Ri, seorang aktris yang sedang berjuang dan tiba-tiba dirasuki roh penjahat terkenal dari era Joseon.
Lalu muncul Heo Nam Jun berperan sebagai Cha Se Gye, pewaris chaebol yang kejam dan dikenal sebagai monster ciptaan kapitalisme.
Untuk episode mendatang akan menampilkan Seo Ri (Lim Ji Yeon) dan Se Gye (Heo Nam Jun), tampil bersama di pesta peluncuran sebuah merek, di mana mereka hadir sebagai model dan pengiklan.
Mengenakan gaun hitam, Seo Ri menarik perhatian, sementara Se Gye memancarkan keanggunan dalam setelan tuksedo hitam, dasi kupu-kupu dan gaya rambut rapi.
Nampak tatapan Se Gye ke arah Seo Ri lebih mesra dari biasanya, mengisyaratkan perasaannya yang semakin dalam terhadapnya.
Berbagai ekspresi Seo Ri mencuri perhatian, ia terlihat mengunyah makanan ringan sambil memasang ekspresi penuh tekad seolah-olah ia mengincar seseorang.
Di momen lain, ia menampilkan pesona menggemaskan dengan meletakkan tangannya di samping pipinya dalam pose yang sangat imut.
Kejadian ini adalah bagian dari misi Seo Ri untuk memenangkan hati Cha Dal Soo (Yoon Joo Sang), kakek Se Gye dan ketua Cha Il Group.
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