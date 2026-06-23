Apakah Daesung BIGBANG Kencan dengan Hur Youngji KARA? Simak Faktanya

JawaPos.com - Menjadi perbincangan hangat di kalangan media dan penggemar, Daesung BIGBANG dan Hur Youngji KARA dikabarkan berkencan.

Dikutip dari Soompi, Selasa (23/6), hal itu muncul lantaran Ketika keduanya muncul ketika mereka terlihat dekat di konser MAMAMOO.

Dengan cepat sebuah sumber dari agensi Daesung, R&D Company, mengklarifikasi, “Mereka menjadi lebih dekat setelah ZIP DAESUNG.”

Agensi melanjutkan, “Mereka pergi menonton konser MAMAMOO bersama selayaknya rekan sejawat, dan rumor kencan itu tidak benar.”

Sebelumnya, Hur Youngji membintangi sebuah episode program YouTube Daesung, “ZIP DAESUNG.”

Daesung memiliki nama asli Kang Dae-sung, dikenal dengan nama panggung Jepang yaitu D-Lite, ia berpfofesi sebagai seorang penyanyi Korea Selatan.

Memiliki banyak penggemar, ia debut di dunia musik pada tahun 2006, dimulai sebagai anggota boy band Korea Selatan Big Bang.

Kabarnya ia memulai debut sebagai artis solo di Korea Selatan dengan lagu trot nomor satu Look at Me, Gwisoon pada tahun 2008.

Menarik perhatian, Hur Young-ji diketahui lahir 30 Agustus 1994 sebagai anggota girl group Kara.