Apakah Daesung BIGBANG Kencan dengan Hur Youngji KARA? Simak Faktanya

Daesung BIGBANG, Hur Youngji KARA. Sumber Foto: Soompi
JawaPos.com - Menjadi perbincangan hangat di kalangan media dan penggemar, Daesung BIGBANG dan Hur Youngji KARA dikabarkan berkencan.
Dikutip dari Soompi, Selasa (23/6), hal itu muncul lantaran Ketika keduanya muncul ketika mereka terlihat dekat di konser MAMAMOO.
Dengan cepat sebuah sumber dari agensi Daesung, R&D Company, mengklarifikasi, “Mereka menjadi lebih dekat setelah ZIP DAESUNG.”
Agensi melanjutkan, “Mereka pergi menonton konser MAMAMOO bersama selayaknya rekan sejawat, dan rumor kencan itu tidak benar.”
Sebelumnya, Hur Youngji membintangi sebuah episode program YouTube Daesung, “ZIP DAESUNG.”
Daesung memiliki nama asli Kang Dae-sung, dikenal dengan nama panggung Jepang yaitu D-Lite, ia berpfofesi sebagai seorang penyanyi Korea Selatan.
Memiliki banyak penggemar, ia debut di dunia musik pada tahun 2006, dimulai sebagai anggota boy band Korea Selatan Big Bang.
Kabarnya ia memulai debut sebagai artis solo di Korea Selatan dengan lagu trot nomor satu Look at Me, Gwisoon pada tahun 2008.
Menarik perhatian, Hur Young-ji diketahui lahir 30 Agustus 1994 sebagai anggota girl group Kara.
Pada tahun 2023, Hur Young-ji melakukan debut solo resminya dengan merilis single ‘L.O.V.E.’ yang langsung memikat penggemar.
Prediksi Skor Selandia Baru vs Mesir di Piala Dunia 2026: Mohamed Salah Jadi Tumpuan Libas All Whites
Prediksi Skor Uruguay vs Tanjung Verde di Piala Dunia 2026: Kecerdikan Marcelo Bielsa Hadapi Blue Sharks
Prediksi Skor Yordania vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Laga Hidup-Mati, Siapa Bertahan dari Jurang Eliminasi?
Prediksi Skor Belgia vs Iran di Piala Dunia 2026: Kevin de Bruyne Jadi Pembeda Ladeni Perlawanan Team Melli
Prediksi Skor Yordania vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Duel Hidup dan Mati Siapa Lolos dari Grup J
Prediksi Skor Spanyol vs Arab Saudi di Piala Dunia 2026: La Roja Wajib Menang Demi Lolos ke 32 Besar
Prediksi Skor Argentina vs Austria di Piala Dunia 2026: Menantikan Sihir Lionel Messi Hadapi Das Team
Prediksi Skor Prancis vs Irak di Piala Dunia 2026: Kylian Mbappe Siap Mengamuk Kalahkan Singa Mesopotamia
Gabriel Budi Blak-blakan, Agen Pemain Persebaya Surabaya Ungkap Sosok Paling Berkesan
Prediksi Susunan Pemain Timnas Jepang vs Tunisia: Hiroki Ito Sudah Kantongi Kekuatan Lawan!