Umumkan Lokasi Tur Dunia 2026, BIGBANG akan ke Jakarta Januari 2027

BIGBANG . Sumber Foto: Soompi
JawaPos.com – Sukses dengan karyanya seperti Home Sweet Home, kini boygrup asal Korea Selatan BIGBANG akan melakukan tur untuk menyapa penggemar, dimana Jakarta masuk dalam daftar.
Dikutip dari Soompi, Jum’at (12/6), dalam hal ini, agensinya YG Entertainment mengumumkan Tur Dunia BIGBANG 2026 tersebut.
Seperti yang terlihat dalam poster tur, BIGBANG akan memulainya tanggal 21 hingga 23 Agustus di Stadion Goyang di Korea Selatan.
Mereka juga mengunjungi Oakland di 05 September 2026, East Rutherford, Paris, London, Taipei, Singapura hingga Hanoi.
Tak hanya itu, Sydney, Bangkok, Hong Kong, Osaka, Nagoya, Tokyo, Fukuoka, Kuala Lumpur juga menjadi wilayah yang dikunjungi.
Yang menjadi perhatian tersendiri, Jakarta akan mereka datangi yaitu pada 16 Januari 2027 di Jakarta International Stadium, dan Kaohsiung di 27 Februari 2027.
YG Entertainment berbagi, “Untuk memenuhi harapan para penggemar yang telah lama menunggu, kami mempersiapkan dengan sangat hati-hati.”
Dari segi skala maupun kelengkapan diperhitungkan, mereka juga akan mengungkapkan lokasi tambahan secara bertahap di masa mendatang
Seperti yang diketahui, BIGBANG debut pada Agustus 2006, dan mereka akan merayakan ulang tahun debut ke-20 mereka tahun ini.
Apakah Anda bersemangat untuk tur BIGBANG? Nantikan informasi terbaru lainnya yang lebih spektakuler ya.
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