Sischa Widya Maharani
Rabu, 29 April 2026 | 21.54 WIB

Plot Twist, Donghae Super Junior Nyaris Debut Bareng BIGBANG!

Donghae dan Eunhyuk Super Junior menjadi bintang tamu di acara YouTube Daesung BIGBAG. (Instagram @d_label_official)

 
JawaPos.com - Pengakuan mengejutkan datang dari Donghae Super Junior yang mengungkap bahwa dirinya hampir debut sebagai anggota BIGBANG. 
 
Fakta ini bahkan membuat member Super Junior Eunhyuk terkejut karena baru pertama kali mendengarnya setelah puluhan tahun pertemanan.
 
Cerita ini diungkap dalam sebuah konten YouTube bersama Daesung, di mana Donghae hadir sebagai bintang tamu. 
 
Dalam obrolan santai tersebut, ia mulai membahas masa trainee dan koneksinya dengan penyanyi Se7en.
 
Suatu hari, Se7en tiba-tiba menghubungi Donghae dan memintanya datang ke sebuah lokasi di Apgujeong. 
 
Tanpa banyak curiga, Donghae datang dan di sana ia pertama kali melihat G-Dragon dan Taeyang.
 
Saat itu, mereka sedang bermain game di warnet. Ia mengaku merasa asing sekaligus terkejut melihat energi dan aura mereka yang berbeda. 
 
Tidak hanya itu, member Super Junior tersebut juga sempat menghabiskan waktu bersama mereka termasuk makan dan bahkan menari di sekitar Sungai Han.
 
Ketika ditanya apakah ia hampir bergabung dengan BIGBANG, Donghae dengan jujur menjawab hampir saja.
 
Jawaban ini langsung membuat Eunhyuk terkejut karena selama 25 tahun berteman, ia belum pernah mendengar cerita tersebut.
 
Donghae kemudian menjelaskan bahwa saat itu SM sebenarnya sedang merencanakan debut grup baru beranggotakan lima orang. 
 
Mereka telah berlatih selama hampir 3 tahun namun rencana tersebut tertunda akibat berbagai faktor termasuk momentum Piala Dunia.
 
Di tengah ketidakpastian itu, seseorang dari pihak YG melalui koneksi Se7en menawarkan Donghae kesempatan untuk bergabung.
 
"Saat itu seseorang yang dekat dengan Se7en memberitahu saya bahwa YG sedang mempersiapkan grup idola pria dan bertanya apakah saya ingin bergabung," ucap Donghae yang dikutip dari Allkpop.
 
Tawaran itu sangat serius hingga Donghae sempat mengatakan kepada manajernya bahwa ia ingin pindah ke YG.
 
Namun, manajernya menyarankan agar ia menunggu dan tidak terburu-buru mengambil keputusan. Akhirnya, ia memilih untuk tetap bertahan di SM Entertainment.

Editor: Novia Tri Astuti
