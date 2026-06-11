BIGBANG Comeback ke Indonesia! JIS Jadi Lokasi Konser World Tour 2026

JawaPos.com - Kabar bahagia datang untuk para penggemar BIGBANG (VIP) di Indonesia. Boyband K-pop legendaris yang telah mewarnai industri musik Korea Selatan selama dua dekade ini resmi mengumumkan rangkaian World Tour 2026 dalam rangka merayakan 20 tahun debut mereka.

Pengumuman tersebut disampaikan melalui akun X resmi @YGGlobalVIP dan langsung menjadi perbincangan hangat di kalangan penggemar tak tanggung-tanghung berita ini langsung menjadi trending topik di platform tersebut.

Dalam daftar kota yang diumumkan, Jakarta menjadi salah satu negara yang akan di sapa, dengan konser yang akan digelar di Jakarta International Stadium (JIS).

Tur ini menjadi momen bersejarah bagi BIGBANG dan para penggemarnya. Sejak debut pada tahun 2006, BIGBANG dikenal sebagai salah satu grup yang membawa gelombang K-pop ke panggung internasional melalui sederet lagu hit seperti Haru Haru, Fantastic Baby, Bang Bang Bang, hingga Loser.

Perayaan 20 tahun perjalanan karier mereka dipastikan akan menghadirkan konser yang penuh nostalgia sekaligus spektakuler.

Tak sedikit penggemar yang telah menunggu kesempatan untuk kembali menyaksikan penampilan BIGBANG secara langsung setelah bertahun-tahun.

Masuknya Jakarta dalam daftar menjadi kabar yang sangat dinanti oleh VIP Indonesia. JIS dipilih sebagai lokasi konser karena memiliki kapasitas besar dan fasilitas modern yang mampu menampung puluhan ribu penonton.

Kehadiran BIGBANG di stadion megah tersebut diprediksi akan menjadi salah satu konser K-pop terbesar yang digelar di Indonesia pada tahun 2026.

Meski informasi mengenai kategori tiket dan harga belum diumumkan, para penggemar sudah mulai bersiap menghadapi persaingan saat penjualan tiket dibuka.