Kontroversi Lagu 'Goals' Seret Nama Lisa BLACKPINK dalam Perdebatan Penggemar Musik Global

Lisa BLACKPINK (Instagram @lalalalisa_m)
JawaPos.com – Lisa kembali menjadi sorotan publik setelah terlibat dalam lagu promosi resmi Piala Dunia FIFA 2026 berjudul Goals.
Dilansir dari laman News Lao Dong pada Selasa (26/5), Lagu tersebut dibawakan bersama Anitta dan Rema sebagai bagian dari kampanye musik turnamen sepak bola terbesar dunia.
Namun alih-alih menuai pujian penuh, lagu tersebut justru memicu kontroversi di kalangan penggemar musik dan sepak bola.
Sejumlah pendengar menilai ‘Goals' memiliki nuansa musik yang meriah dan cocok sebagai lagu hiburan global.
Meski demikian, tidak sedikit yang mengkritik isi lirik lagu tersebut karena dianggap kurang mencerminkan semangat persatuan, perjuangan, dan solidaritas yang selama ini identik dengan lagu resmi Piala Dunia.
Beberapa komentar bahkan menyebut lagu tersebut lebih menyerupai musik komersial biasa dibandingkan lagu bertema sepak bola.
Kritik juga diarahkan pada bagian lirik yang dinilai lebih banyak membahas gaya hidup, kepercayaan diri, dan kesenangan pribadi dibanding pesan kolektif khas turnamen internasional.
Penampilan Lisa dan Anitta disebut lebih menonjolkan citra personal dibanding narasi kebersamaan lintas budaya. Hal itu membuat sebagian penonton merasa lagu tersebut kurang menghadirkan atmosfer emosional yang biasa melekat pada ajang Piala Dunia.
