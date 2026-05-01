Lebaran Idul Adha, Dewi Perssik Kurban 2 Ekor Sapi dengan Berat 1,3 Ton

JawaPos.com - Penyanyi dangdut Dewi Perssik menyatakan bahwa dirinya akan kembali berkurban di momen Lebaran Idul Adha 2026, seperti yang biasa dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya.

Di Lebaran kali ini, perempuan yang kerap disapa Depe akan berkurban 2 ekor sapi berukuran jumbo. 2 ekor sapinya tersebut untuk kurban di kediamannya di Jakarta.

"Lebaran tahun ini kurban 2 ekor sapi di Jakarta, beratnya sekitar 1,3 ton," ujar Dewi Perssik.

Bukan hanya berkurban dan bagi-bagi daging untuk masyarakat di momen Lebaran Idul Adha, Dewi Perssik akan ikut terlibat dalam prosesi pemotongan daging kurban sebelum dibungkus dan dibagi-bagikan ke masyarakat.

"Kita ikut potong-potongin sampai malam, kan cuma setahun sekali ya. Aku merasa itu seru saja gitu," kata Dewi Perssik.

Selain sapi, Dewi Perssik mengaku juga akan berkurban 2 ekor kambing gratis. Depe menyebut 2 ekor kambing gratis karena setiap pembelian 1 ekor sapi berukuran jumbo, dijanjikan akan mendapatkan bonus berupa 1 ekor kambing.

Selain berkurban di Jakarta, Depe juga berkurban di kampung halamannya di Jember dan juga di Malang, Jawa Timur.

"Aku tidak tahu dapat berapa ekor, tapi uangnya sudah aku kasihkan sih," kata Dewi Perssik.