Abdul Rahman
Sabtu, 2 Mei 2026 | 03.46 WIB

Lebaran Idul Adha, Dewi Perssik Kurban 2 Ekor Sapi dengan Berat 1,3 Ton

Artis Dewi Perssik. (Instagram: @dewiperssik9)

 

 
JawaPos.com - Penyanyi dangdut Dewi Perssik menyatakan bahwa dirinya akan kembali berkurban di momen Lebaran Idul Adha 2026, seperti yang biasa dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. 
 
Di Lebaran kali ini, perempuan yang kerap disapa Depe akan berkurban 2 ekor sapi berukuran jumbo. 2 ekor sapinya tersebut untuk kurban di kediamannya di Jakarta.
 
"Lebaran tahun ini kurban 2 ekor sapi di Jakarta, beratnya sekitar 1,3 ton," ujar Dewi Perssik.
 
Bukan hanya berkurban dan bagi-bagi daging untuk masyarakat di momen Lebaran Idul Adha, Dewi Perssik akan ikut terlibat dalam prosesi pemotongan daging kurban sebelum dibungkus dan dibagi-bagikan ke masyarakat.
 
 
"Kita ikut potong-potongin sampai malam, kan cuma setahun sekali ya. Aku merasa itu seru saja gitu," kata Dewi Perssik.
 
Selain sapi, Dewi Perssik mengaku juga akan berkurban 2 ekor kambing gratis. Depe menyebut 2 ekor kambing gratis karena setiap pembelian 1 ekor sapi berukuran jumbo, dijanjikan akan mendapatkan bonus berupa 1 ekor kambing.
 
Selain berkurban di Jakarta, Depe juga berkurban di kampung halamannya di Jember dan juga di Malang, Jawa Timur. 
 
"Aku tidak tahu dapat berapa ekor, tapi uangnya sudah aku kasihkan sih," kata Dewi Perssik.

Artikel Terkait
Tak Mau Diamuk Istri Pejabat hingga Istri Pengusaha, Dewi Perssik Bakal Lanjutkan Kasus Manipulasi Data - Image
Entertainment

Tak Mau Diamuk Istri Pejabat hingga Istri Pengusaha, Dewi Perssik Bakal Lanjutkan Kasus Manipulasi Data

Jumat, 10 April 2026 | 18.52 WIB

Dewi Perssik Resmi Laporkan Akun Facebook yang Catut Namanya, Pelaku Terancam Hukuman di Atas 10 Tahun  - Image
Entertainment

Dewi Perssik Resmi Laporkan Akun Facebook yang Catut Namanya, Pelaku Terancam Hukuman di Atas 10 Tahun 

Jumat, 10 April 2026 | 17.52 WIB

Dewi Perssik Pasang Badan Usai Presiden Prabowo Dijelek-jelekkan di Medsos - Image
Infotainment

Dewi Perssik Pasang Badan Usai Presiden Prabowo Dijelek-jelekkan di Medsos

Senin, 22 Desember 2025 | 19.36 WIB

Terpopuler

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain - Image
1

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain

2

Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan

3

12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan

4

11 Rekomendasi Gudeg Terenak di Jakarta, Kuliner Manis yang Tak Kalah Legit Seperti di Jogjakarta

5

14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam

6

Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers

7

7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!

8

12 Tempat Makan Legend di Bandung yang Wajib Dicoba, Ada yang Sudah Berdiri Sejak Zaman Belanda!

9

Tanpa Eliano Reijnders dan Luciano Guaycochea! Prediksi Susunan Pemain Bhayangkara FC vs Persib Bandung

10

11 Kuliner Malam Surabaya Paling Enak dan Legendaris untuk Kamu yang Sering Lapar Tengah Malam

