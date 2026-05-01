Sejumlah Akun Medsos Kabarkan Dewi Perssik Meninggal Dunia

Dewi Perssik. (Instagram: dewiperssik9)
JawaPos.com – Penyanyi dangdut Dewi Perssik atau Depe dibuat geram akibat ulah sejumlah pengguna media sosial yang menyebarkan kabar hoaks atau tidak benar tentang dirinya.
Dalam beberapa kali siaran langsung (live) di media sosial, sejumlah akun medsos kompak menyebut Dewi Perssik mengalami kecelakaan bermotor dan meninggal dunia.
Yang membuat situasi jadi semakin meresahkan, narasi tersebut disampaikan secara berulang saat live berlangsung, lengkap dengan menampilkan foto Dewi Perssik di layar. Mereka juga menyertakan tulisan bernuansa duka seolah kabar tersebut benar adanya.
Fenomena ini menarik perhatian karena dilakukan secara terkoordinasi oleh sejumlah akun. Mereka secara bergantian membuat siaran langsung dengan topik serupa, yakni membahas kronologi kematian Dewi Perssik akibat kecelakaan.
Menanggapi hal tersebut, Dewi Perssik mengaku kesal, terlebih karena konten itu disiarkan secara langsung dan masif, sehingga berpotensi menyesatkan banyak orang.
"Beberapa akun live secara massal ngomongin kronologi meninggalnya saya. Kalau dibikin konten nggak apa-apa, cuma kalau dibikin live kan kesal ya," ujar Dewi Perssik.
Tak hanya menyebarkan kabar bohong, Depe juga mengaku sempat diundang masuk ke dalam siaran langsung tersebut. Namun, alih-alih mendapatkan klarifikasi, ia justru menerima perlakuan tidak menyenangkan dari mereka.
"Aku di-invite tapi giliran aku masuk malah dihina dibilang kuntilanak, dibilang hantu, tapi di sampingnya ada foto aku innalillahi saat mereka live," kata Dewi Perssik.
Lebih lanjut, sejumlah akun tersebut mengarang cerita detail mengenai kecelakaan yang disebut-sebut menimpa Dewi Perssik. Mereka menggambarkan seolah-olah kendaraan yang ditumpangi sang pedangdut mengalami kerusakan parah.
Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain
Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan
12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan
11 Rekomendasi Gudeg Terenak di Jakarta, Kuliner Manis yang Tak Kalah Legit Seperti di Jogjakarta
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!
12 Tempat Makan Legend di Bandung yang Wajib Dicoba, Ada yang Sudah Berdiri Sejak Zaman Belanda!
Tanpa Eliano Reijnders dan Luciano Guaycochea! Prediksi Susunan Pemain Bhayangkara FC vs Persib Bandung
11 Kuliner Malam Surabaya Paling Enak dan Legendaris untuk Kamu yang Sering Lapar Tengah Malam