Dewi Perssik Geram Disebut Meninggal, 16 Akun Medsos Bakal Dilaporkan ke Polisi

JawaPos.com – Pedangdut Dewi Perssik geram dirinya disebut meninggal dunia oleh sejumlah akun media sosial. Tak tanggung, ada sekitar 16 akun yang secara bergantian menyebarkan informasi hoaks tersebut saat mereka melakukan siaran langsung (live) di media sosial.

Dalam aksinya itu, akun-akun tersebut menyampaikan narasi bahwa Dewi Perssik mengalami kecelakaan mobil hingga meninggal dunia. Kondisi mobil yang ditumpangi Depe disebut mengalami kerusakan cukup parah.

"Pas live mereka bilang, kemarin Depe kecelakaan mobilnya ringsek. Aku nggak tahu mereka dapat keuntungan apa," ujar Dewi Perssik.

Dewi Perssik heran dan kesal atas tindakan mereka. Ia pun mempertanyakan apa motif di balik penyebaran kabar hoaks tersebut.

Depe juga mengakui sempat diundang untuk masuk ke dalam siaran langsung mereka. Namun, bukannya mendapat tempat untuk menyampaikan klarifikasi, ia justru menjadi sasaran ejekan.

"Aku pernah di-invite sama mereka. Pas aku masuk malah dihina, masak ini Dewi Perssik? Mereka ketawain aku, ini kuntilanak kali, bukan Dewi Perssik," katanya.

Dia pun kesal dan kecewa merasa dipermainkan. Dewi Perssik sempat meluapkan kekesalannya dengan memperingatkan kepada para pelaku akan membawa masalah ini ke ranah hukum.

"Aku bilang, ah ini mau ketemu aku di kantor polisi saking sebalnya. Tak lama setelah itu aku diblokir," ujar Depe.