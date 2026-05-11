Abdul Rahman
Senin, 11 Mei 2026 | 17.44 WIB

Akui Cerai, Arya Khan Ungkap Penyebab Perceraiannya dengan Pinkan Mambo

Pinkan Mambo dan Arya Khan (TikTok @irvinalioni.music)

JawaPos.com - Saat melakukan sesi live di media sosial, belum lama ini, Arya Khan akhirnya mengumumkan ke publik bahwa dirinya sudah berpisah dari penyanyi Pinkan Mambo.

Arya Khan mengungkapkan hal tersebut setelah banyak ditanya oleh pengguna media sosial soal kabar dirinya telah berpisah dari ibunda Michele Ashley.

"Daripada kalian bertanya-tanya duda atau nggak, aku katakan sekarang.Aku sudah resmi pisah, aku sudah cerai sama dia," ujar Arya Khan.

Dia meminta netizen tidak perlu lagi bertanya tentang Pinkan Mambo kepada Arya Khan karena masing-masing sudah tidak saling ada keterkaitan setelah adanya perpisahan.

"Aku nggak bilang talak satu atau dua, yang penting sudah pisah," tegas Arya Khan.

Dia pun mengungkapkan penyebab terjadinya perceraian dengan Pinkan Mambo yang dipicu oleh adanya ketidakcocokan satu sama lain. Arya Khan merasa, relasi hubungan suami istri yang sempat terjadi antara dirinya dengan Pinkan Mambo sudah tidak seimbang.

"Rumah tangga kalau tidak cocok, tidak satu pikiran, ya sudah pilih jalan masing-masing. Tidak boleh dalam rumah tangga itu ada salah satu di rumah itu yang ngebos," kata Arya Khan.

Dia mengaku sudah tidak berkomunikasi lagi dengan Pinkan Mambo. Nomor kontaknya sudah diblokir.

Diketahui, Pinkan Mambo dan Arya Khan melangsungkan pernikahan pada 24 Desember 2023. Pernikahan mereka dilaksanakan secara siri pada waktu itu.

