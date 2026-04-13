Abdul Rahman
13 April 2026, 20.59 WIB

Melaney Ricardo: Pinkan Mambo itu Aldi Taher Versi Wanita

JawaPos.com - Presenter Melaney Ricardo ikut memberikan tanggapannya terkait aksi penyanyi Pinkan Mambo yang belakangan ramai diperbincangkan publik bernyanyi sambil melakukan live di jalan.

Dalam sebuah pernyataannya saat berbincang dengan Michelle Ashley dalam podcast di kanal YouTube, Melaney menyayangkan langkah yang diambil Pinkan Mambo.

Menurut Melaney, mantan personel Ratu itu sebenarnya memiliki potensi besar yang seharusnya bisa dikembangkan dengan lebih baik.

Melaney Ricarso menyebut, Pinkan Mambo adalah Aldi Taher versi wanita karena dinilai sama-sama memiliki cara unik, ada saja yang dilakukan untuk menarik perhatian publik.

"Kalau kamu nonton video ini, kamu itu sangat potensial dan hebat sebenarnya.  Kamu itu Aldi Taher versi perempuan," ujar Melaney Ricardo.

Lebih lanjut Melaney Ricardo mengungkapkan, dalam hati kecilnya, ia memiliki pandangan yang sama dengan putri Pinkan Mambo, Michelle Ashley. Dia sangat percaya Pinkan sebenarnya mampu meraih kesuksesan yang jauh lebih besar tanpa harus bernyanyi di jalan dengan talenta dan kreativitasnya yang seharusnya dapat lebih fokus dan terarah.

"Dalam hati kecilku sama dengan kamu (ngomong ke Michelle Ashley), dia bisa lebih hebat dan tidak seharusnya nyanyi di jalan. Dia ada aja akal viralnya," lanjut Melaney.

Pernyataan tersebut disampaikan sebagai bentuk kepedulian, bukan untuk tujuan mengkritik semata, apalagi mau menjatuhkan. Melaney Ricardo menilai, Pinkan Mambo memiliki kemampuan untuk bangkit dan mengembangkan karier baik di dunia hiburan maupun bisnis.

"Bisnis donat itu bisa bagus sebenarnya kalau di-maintance dengan baik. Kenapa donat itu tidak berkembang karena tidak ada kepastian harga," kata Melaney Ricardo.

Artikel Terkait
Pinkan Mambo Guling-guling di Jalan, Michelle Ashley: Aku Sedih Banget Sebenarnya - Image
Entertainment

Pinkan Mambo Guling-guling di Jalan, Michelle Ashley: Aku Sedih Banget Sebenarnya

11 April 2026, 18.04 WIB

Bongkar Nafkah Arya Khan ke Pinkan Mambo, Michelle Ashley: Cuma Rp 300 Ribu Sebulan - Image
Entertainment

Bongkar Nafkah Arya Khan ke Pinkan Mambo, Michelle Ashley: Cuma Rp 300 Ribu Sebulan

11 April 2026, 15.09 WIB

Belum Baikan dengan Pinkan Mambo, Michelle Ashley: Mungkin Belum Waktunya - Image
Entertainment

Belum Baikan dengan Pinkan Mambo, Michelle Ashley: Mungkin Belum Waktunya

11 April 2026, 06.40 WIB

Terpopuler

12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable - Image
1

12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable

2

Selain Tangkap Bupati Tulungagung, KPK Amankan Sekda hingga Kadis PUPR

3

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total

4

Muncul Dua Nama Terduga Pelaku Penipuan Rekrutmen ASN Pemkab Gresik, Satu Pegawai Aktif

5

Profil Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, Kader Partai Gerindra yang Terjaring OTT KPK

6

Sederet 15 Kuliner Steak di Surabaya Paling Enak dengan Saus Lezat yang Wajib Dicoba Pecinta Daging

7

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

8

Link Live Streaming Timnas Futsal Indonesia vs Thailand di Final Piala AFF 2026

9

Jadwal Final Piala AFF Futsal 2026 Timnas Indonesia vs Thailand, Siaran Langsung, dan Live Streaming! 

10

Kuliner di Surabaya: 17 Rekomendasi Bakso Terbaik dengan Rasa Autentik

