Melaney Ricardo: Pinkan Mambo itu Aldi Taher Versi Wanita

JawaPos.com - Presenter Melaney Ricardo ikut memberikan tanggapannya terkait aksi penyanyi Pinkan Mambo yang belakangan ramai diperbincangkan publik bernyanyi sambil melakukan live di jalan.

Dalam sebuah pernyataannya saat berbincang dengan Michelle Ashley dalam podcast di kanal YouTube, Melaney menyayangkan langkah yang diambil Pinkan Mambo.

Menurut Melaney, mantan personel Ratu itu sebenarnya memiliki potensi besar yang seharusnya bisa dikembangkan dengan lebih baik.

Melaney Ricarso menyebut, Pinkan Mambo adalah Aldi Taher versi wanita karena dinilai sama-sama memiliki cara unik, ada saja yang dilakukan untuk menarik perhatian publik.

"Kalau kamu nonton video ini, kamu itu sangat potensial dan hebat sebenarnya. Kamu itu Aldi Taher versi perempuan," ujar Melaney Ricardo.

Lebih lanjut Melaney Ricardo mengungkapkan, dalam hati kecilnya, ia memiliki pandangan yang sama dengan putri Pinkan Mambo, Michelle Ashley. Dia sangat percaya Pinkan sebenarnya mampu meraih kesuksesan yang jauh lebih besar tanpa harus bernyanyi di jalan dengan talenta dan kreativitasnya yang seharusnya dapat lebih fokus dan terarah.

"Dalam hati kecilku sama dengan kamu (ngomong ke Michelle Ashley), dia bisa lebih hebat dan tidak seharusnya nyanyi di jalan. Dia ada aja akal viralnya," lanjut Melaney.

Pernyataan tersebut disampaikan sebagai bentuk kepedulian, bukan untuk tujuan mengkritik semata, apalagi mau menjatuhkan. Melaney Ricardo menilai, Pinkan Mambo memiliki kemampuan untuk bangkit dan mengembangkan karier baik di dunia hiburan maupun bisnis.