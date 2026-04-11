Pinkan Mambo Guling-guling di Jalan, Michelle Ashley: Aku Sedih Banget Sebenarnya

JawaPos.com - Aksi kontroversial yang dilakukan penyanyi Pinkan Mambo menjadi sorotan publik beberapa waktu belakangan. Mantan personel Ratu tersebut terlihat bernyanyi sambil berguling-guling di jalan, dan viral di media sosial.

Tindakan yang dilakukan Pinkan Mambo menuai beragam reaksi, termasuk dari putrinya, Michelle Ashley. Dia mengaku sedih melihat ibunya guling-guling di jalan. Dia pun tegas menyebut tindakan Pinkan Mambo men-downgrade diri.

Michelle menilai, apa yang dilakukan Pinkan Mambo saat ini berbeda jauh dari sosok yang dia kenal sebelumnya sebagai seorang penyanyi profesional.

"Kalau aku lihat mami sekarang ngamen di jalan, jual kesedihan, itu aku sedih banget sebenarnya. Karena mami yang aku tahu nggak kayak gitu dulunya," ujar Michelle Ashley dalam podcast di kanal YouTube Melaney Ricardo.

Dalam pernyataannya, Michelle Ashley menyinggung perubahan yang terjadi pada Pinkan Mambo. Rerjadi sejak ia memiliki pasangan baru, Arya Khan. Michelle menduga sang ibu mengikuti gaya hidup suaminya saat ini.

"Semenjak ada pasangan sekarang jadi ngikutin levelnya suami yang baru kayaknya," ujar Michelle Ashley.

Michelle menegaskan bahwa komentarnya tersebut bukan bertujuan untuk merendahkan Pinkan Mambo, melainkan sebagai bentuk kepedulian sekaligus wujud keprihatinan dirinya akan kondisi ibunda.

Michelle Ashley berharap Pinkan Mambo dapat kembali ke jalur karier yang menurutnya lebih layak, yakni tampil di panggung sebagai seorang penyanyi profesional, bukan nyanyi dan guling-guling di jalan.