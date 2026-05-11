Meski Keinginannya Gagal, Ahmad Dhani Puji 'Super Cantik' Anak Al Ghazali-Alyssa Daguise

JawaPos.com - Alyssa Daguise melahirkan anak pertama dari hasil pernikahan bersama Al Ghazali pada Minggu (10/5). Anak pertama berjenis kelamin perempuan itu diberi nama Soleil Zephora Ghazali, lahir sekitar pukul 08.16 WIB.

Ahmad Dhani dan Mulan Jameela langsung menjenguk cucu pertama mereka di salah satu rumah sakit di bilangan Jakarta Selatan setelah ia lahir melalui proses persalinan normal.

Keinginan Ahmad Dhani terhadap sang cucu pertama bisa dibilang gagal. Pasalnya, ia sempat menaruh harapan besar agar cucunya terlahir ke dunia bertepatan dengan Jumat Kliwon karena diyakininya akan sangat baik.

"Jumat Kliwon bagus. Itu weton istimewa, sama kayak weton saya. Tapi Alyssa nggak mau diinduksi. Kalau saya maunya diinduksi biar Jumat Kliwon," ujar Ahmad Dhani.

Meski hari lahir anak Al Ghazali dan Alyssa Daguise tidak sesuai keinginannya, Ahmad Dhani tetap memberikan pujian kepada sang cucu pertama. Menurut Dhani, wajah Soleil Zephora Ghazali terlihat sangat cantik.

"Super cantik. Pokoknya nggak mirip orang Indonesia," kata Ahmad Dhani.

Saat disinggung apakah baby Soleil lebih mirip Al Ghazali atau Alyssa Daguise, Pentolan Dewa 19 mengaku belum dapat memastikannya karena penampakan bayi biasanya masih berubah-ubah.

Dalam kesempatan itu, Ahmad Dhani mengaku bahwa ia mau dipanggil oleh cucunya dengan panggilan jiddi. Sementara Mulan Jameela mau dipanggil jiddah.