Meski Keinginannya Gagal, Ahmad Dhani Puji 'Super Cantik' Anak Al Ghazali-Alyssa Daguise

Al Ghazali dan Alyssa Daguise akhirnya dianugerahi buah hati pertama. (Instagram: alghazali7)
JawaPos.com - Alyssa Daguise melahirkan anak pertama dari hasil pernikahan bersama Al Ghazali pada Minggu (10/5). Anak pertama berjenis kelamin perempuan itu diberi nama Soleil Zephora Ghazali, lahir sekitar pukul 08.16 WIB.
Ahmad Dhani dan Mulan Jameela langsung menjenguk cucu pertama mereka di salah satu rumah sakit di bilangan Jakarta Selatan setelah ia lahir melalui proses persalinan normal.
Keinginan Ahmad Dhani terhadap sang cucu pertama bisa dibilang gagal. Pasalnya, ia sempat menaruh harapan besar agar cucunya terlahir ke dunia bertepatan dengan Jumat Kliwon karena diyakininya akan sangat baik.
"Jumat Kliwon bagus. Itu weton istimewa, sama kayak weton saya. Tapi Alyssa nggak mau diinduksi. Kalau saya maunya diinduksi biar Jumat Kliwon," ujar Ahmad Dhani.
Meski hari lahir anak Al Ghazali dan Alyssa Daguise tidak sesuai keinginannya, Ahmad Dhani tetap memberikan pujian kepada sang cucu pertama. Menurut Dhani, wajah Soleil Zephora Ghazali terlihat sangat cantik.
"Super cantik. Pokoknya nggak mirip orang Indonesia," kata Ahmad Dhani.
Saat disinggung apakah baby Soleil lebih mirip Al Ghazali atau Alyssa Daguise, Pentolan Dewa 19 mengaku belum dapat memastikannya karena penampakan bayi biasanya masih berubah-ubah.
Dalam kesempatan itu, Ahmad Dhani mengaku bahwa ia mau dipanggil oleh cucunya dengan panggilan jiddi. Sementara Mulan Jameela mau dipanggil jiddah.
"Menurut saya itu yang paling unik aja gitu, dari Bahasa Arab," ungkap Ahmad Dhani.
11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang
KPK Tindaklanjuti Pelaporan Dugaan Korupsi APBD Era Mantan Gubernur Sultra Nur Alam
Jadwal PSS vs Garudayaksa FC Final Liga 2, Siaran Langsung, dan Live Streaming: Siapa Raih Trofi Kasta Kedua?
17 Tempat Makan Hidden Gem di Surabaya yang Tidak Pernah Sepi, Rasanya Selalu Konsisten Enak
Marak Link Live Streaming Gratis Persija Jakarta vs Persib Bandung, Jakmania dan Bobotoh Pilih yang Mana?
Jadwal Veda Ega Pratama di Sesi Q2 Moto3 Le Mans 2026! Rider Indonesia Bidik Start Terdepan
Live Streaming PSS Sleman vs Garudayaksa FC Final Liga 2 dan Prediksi Skor: Trofi Bergengsi Menanti Pemenang!
15 Kuliner Seafood Ternikmat di Surabaya, Hidangan Laut Segar dengan Cita Rasa Khas yang Sulit Dilupakan
Jadwal dan Link Live Streaming Moto3 Prancis Hari Ini: Momentum Veda Ega Rebut Pole Position!
12 Kuliner Tahu Campur Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Petis Kental yang Selalu Jadi Favorit Warga Lokal hingga Wisatawan