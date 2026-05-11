Anak Alyssa dan Al Ghazali Lahir, Maia Estianty ungkap Pesan Haru

JawaPos.com – Penyanyi bersuara emas asal Indonesia Maia Estianty baru saja membagikan kebahagiaannya karena ia memiliki cucu dari anaknya, Al Ghazali dan Alyssa Daguise.

Postingan itu ya bagikan di akun Instagram pribadinya @maiaestiantyreal, di mana terlihat potret bahagia dari dirinya, Al dan Alyssa serta bayi perempuan.

Anak perempuan yang baru saja lahir itu diberi nama Soleil Zephora Ghazali yang berasal dari bahasa Perancis.

Ia menulis pesan di caption, “Setelah pernikahan El Rumi dan Syifa dimulai cek terbaru sebagai Oma dan opa, kelahiran cucu kami.”

“Setelah menemani hampir seharian di RS bersama mama Risa dan papa Richard, melihat bebek lucu cantik kami, rasa lelah hilang semua,” tambahnya

Ia menambahkan, “Jadikan baby S sebagai cahaya ayah mamanya, membawa kebahagiaan, keberuntungan, nasib baik dan kemudahan hidup untuk seluruh keluarga aamiin.”

Tak lama ia menulis pesan untuk istri Al,” “Untuk Alyssa terima kasih sudah berjuang dengan kelahiran normal yang melelahkan, you are the best.”

Berbagai komentar berdatangan, “Alhamdulillah selamat Oda dan Ody, atas kehaduran keluarga baru, putri pertama dari Kak Al dan Kak Alyssa,” @dianestining68

“MasyaAllah Tabarakallah selamat bunda Maia, Al dan Alyssa sekeluarga, semakin bertambah kebahagiaanya dan keberkahan aamiin,” @fitricarlina