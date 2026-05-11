Anak Alyssa dan Al Ghazali Lahir, Maia Estianty ungkap Pesan Haru

Al Ghazali, Alyssa Daguise, Maia Estianty, Zephora. Sumber foto Instagram @maiaestiantyreal
JawaPos.com – Penyanyi bersuara emas asal Indonesia Maia Estianty baru saja membagikan kebahagiaannya karena ia memiliki cucu dari anaknya, Al Ghazali dan Alyssa Daguise.
Postingan itu ya bagikan di akun Instagram pribadinya @maiaestiantyreal, di mana terlihat potret bahagia dari dirinya, Al dan Alyssa serta bayi perempuan.
Anak perempuan yang baru saja lahir itu diberi nama Soleil Zephora Ghazali yang berasal dari bahasa Perancis.
Ia menulis pesan di caption, “Setelah pernikahan El Rumi dan Syifa dimulai cek terbaru sebagai Oma dan opa, kelahiran cucu kami.”
“Setelah menemani hampir seharian di RS bersama mama Risa dan papa Richard, melihat bebek lucu cantik kami, rasa lelah hilang semua,” tambahnya
Ia menambahkan, “Jadikan baby S sebagai cahaya ayah mamanya, membawa kebahagiaan, keberuntungan, nasib baik dan kemudahan hidup untuk seluruh keluarga aamiin.”
Tak lama ia menulis pesan untuk istri Al,” “Untuk Alyssa terima kasih sudah berjuang dengan kelahiran normal yang melelahkan, you are the best.”
Berbagai komentar berdatangan, “Alhamdulillah selamat Oda dan Ody, atas kehaduran keluarga baru, putri pertama dari Kak Al dan Kak Alyssa,” @dianestining68
“MasyaAllah Tabarakallah selamat bunda Maia, Al dan Alyssa sekeluarga, semakin bertambah kebahagiaanya dan keberkahan aamiin,” @fitricarlina
“Tidak lupa apresiasi Alyssa uang yang benar-benar memperjuangkan lahiran pervaginam sampe mentok, keren banget Oda,” @frisiliaayu
11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang
KPK Tindaklanjuti Pelaporan Dugaan Korupsi APBD Era Mantan Gubernur Sultra Nur Alam
Jadwal PSS vs Garudayaksa FC Final Liga 2, Siaran Langsung, dan Live Streaming: Siapa Raih Trofi Kasta Kedua?
17 Tempat Makan Hidden Gem di Surabaya yang Tidak Pernah Sepi, Rasanya Selalu Konsisten Enak
Marak Link Live Streaming Gratis Persija Jakarta vs Persib Bandung, Jakmania dan Bobotoh Pilih yang Mana?
Jadwal Veda Ega Pratama di Sesi Q2 Moto3 Le Mans 2026! Rider Indonesia Bidik Start Terdepan
Live Streaming PSS Sleman vs Garudayaksa FC Final Liga 2 dan Prediksi Skor: Trofi Bergengsi Menanti Pemenang!
15 Kuliner Seafood Ternikmat di Surabaya, Hidangan Laut Segar dengan Cita Rasa Khas yang Sulit Dilupakan
Jadwal dan Link Live Streaming Moto3 Prancis Hari Ini: Momentum Veda Ega Rebut Pole Position!
12 Kuliner Tahu Campur Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Petis Kental yang Selalu Jadi Favorit Warga Lokal hingga Wisatawan