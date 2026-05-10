Alyssa Daguise Melahirkan, Tissa Biani dan Syifa Hadju Kompak Beri Ucapan Selamat

JawaPos.com - Kelahiran anak pertama Al Ghazali dan Alyssa Daguise, Soleil Zephora Ghazali, pada hari ini, Minggu (10/5), mendapat sambutan sangat antusias dari netizen di media sosial.

Terbukti, baru sekitar satu jam kabar bahagia sejumlah foto persalinan Alyssa Daguise diunggah di akun media sosial, sudah dibanjiri dengan ucapan selamat dan doa dari netizen mencapai lebih dari 22 ribu komentar.

Menariknya, Tissa Biani dan Syifa Hadju yang juga merupakan menantu Ahamd Dhani dan Maia Estianty kompak memberikan ucapan selamat atas lahirnya anak pertama Alyssa Daguise dan Al Ghazali.

"So happy and so proud sama kalian berdua!! Welcome to the world Baby S! Can't wait to see you in person," tulis Syifa Hadju pada kolom komentar.

"Masya Allah, time flies. Alhamdulillah kalian sudah sampai di titik ini.. Selamat ya kakak kakakku.. Terharu melihatnya, nggak sabar ketemu baby S @alghazali7," tulis Tissa Biani.

Selain Syifa Hadju dan Tissa Biani, sejumlah selebriti Tanah Air juga turut mengucapkan selamat atas lahirnya anak Al Ghazali dan Alyssa. Beberapa diantaranya yaitu Marion Jola, Jolene Marie, dan lain-lain.

Belum ada keterangan pasti apakah Alyssa Daguise melahirkan secara caesar atau normal. Namun yang pasti, Alyssa dan Al Ghazali sepakat akan melahirkan anak pertama mereka secara normal.

Sejak beberapa hari lalu, Alyssa Daguise sudah merasakan kontraksi. Dia pun curhat tentang apa yang dia rasakan melalui akun media sosial Threads pribadinya.