Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Abdul Rahman
Minggu, 10 Mei 2026 | 21.37 WIB

Alyssa Daguise Akhirnya Melahirkan Bayi Cantik, Ini Nama Anaknya

Al Ghazali dan Alyssa Daguise akhirnya dianugerahi buah hati pertama. (Instagram: alghazali7) - Image

Al Ghazali dan Alyssa Daguise akhirnya dianugerahi buah hati pertama. (Instagram: alghazali7)

JawaPos.com - Alyssa Daguise dan suaminya Al Ghazali kini telah resmi berstatus sebagai ayah dan ibu setelah anak pertama mereka terlahir ke dunia pada hari ini, Minggu (20/5).

Kabar bahagia tersebut diungkapkan Al Ghazali dalam unggahan di akun Instagram pribadinya. Pasangan ini tampak melakukan sesi foto bertiga dengan si buah hati berada di tangan Alyssa.

Tak hanya itu, Al Ghazali juga mengungkapkan nama untuk bayi cantik yang baru saja terlahir ke dunia.

"Soleil Zephora Ghazali. 10.05.2026. Selamat datang di dunia, gadis cantik kami. Hari ini, dunia terasa lebih lembut, lebih cerah dan lebih bermakna sekaligus karena kamu akhirnya berada di pelukan kami," tulis Al Ghazali melalui unggahan akun Instagram pribadinya, alghazali7.

Al Ghazali mencurahkan rasa cintanya yang sangat besar untuk buah hati pertamanya itu. Al bersyukur akhirnya keluarga kecilnya bersama Alyssa Daguise akan lebih berwarna dengan kehadiran si kecil.

"Soleil, kamu telah mengisi hati kami dengan cinta yang begitu dalam hingga terasa tak berujung. Kamu adalah jawaban atas doa kami, berkah terbesar kami, mentari abadi kami," ungkap Al Ghazali.

"Mama dan Ayah mencintaimu lebih dari yang bisa diungkapkan dengan kata-kata. Alhamdulillah," imbuh Al Ghazali.

Sejumlah selebriti mengucapkan selamat kepada pasangan suami istri Al Ghazali dan Alyssa Daguise yang akhirnya memiliki buah hati. Beberapa diantaranya yaitu Tissa Biani, El Rumi, Marion Jola, dan lain-lain.

"Masya Allah... Waktu berlalu begitu cepat.. Alhamdulillah kalian sudah sampai di titik ini.. Selamat ya kakak kakakku.. Terharu melihatnya. Nggak sabar ketemu baby S," tulis Tissa Biani.

Editor: Abdul Rahman
Tags
Artikel Terkait
Ahmad Dhani Sering Di-bully, El Rumi: Kayaknya Ayah Menikmati - Image
Entertainment

Ahmad Dhani Sering Di-bully, El Rumi: Kayaknya Ayah Menikmati

Jumat, 8 Mei 2026 | 16.15 WIB

Al Ghazali Siap Sambut Kelahiran Buah Hati Pertama dari Alyssa Daguise - Image
Infotainment

Al Ghazali Siap Sambut Kelahiran Buah Hati Pertama dari Alyssa Daguise

Senin, 9 Februari 2026 | 05.22 WIB

Al Ghazali dan Alyssa Daguise Umumkan Buah Hati Pertamanya Berjenis Kelamin Perempuan - Image
Infotainment

Al Ghazali dan Alyssa Daguise Umumkan Buah Hati Pertamanya Berjenis Kelamin Perempuan

Senin, 22 Desember 2025 | 15.53 WIB

Terpopuler

Kasus Hantavirus di Indonesia, Kemenkes: Saat ini Ada 2 Kasus Suspek di Jakarta dan Yogyakarta - Image
1

Kasus Hantavirus di Indonesia, Kemenkes: Saat ini Ada 2 Kasus Suspek di Jakarta dan Yogyakarta

2

14 Spot Gudeg di Bandung dengan Cita Rasa Khas Yogyakarta yang Autentik dan Menggugah Selera

3

12 Kuliner Tahu Campur Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Petis Kental yang Selalu Jadi Favorit Warga Lokal hingga Wisatawan

4

Jadwal Persipura vs Adhyaksa FC Play-Off Promosi Super League, Siaran Langsung, dan Live Streaming

5

15 Oleh-oleh Paling Ikonik dan Khas dari Kota Surabaya, Rasanya Autentik dan Tiada Duanya, Wajib Kamu Bawa Pulang!

6

11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang

7

Jadwal PSS vs Garudayaksa FC Final Liga 2, Siaran Langsung, dan Live Streaming: Siapa Raih Trofi Kasta Kedua?

8

Hasil Play-off Liga 2: Adhyaksa FC Bungkam Persipura Jayapura 0-1 di Babak Pertama!

9

Jadwal Veda Ega Pratama di Sesi Q2 Moto3 Le Mans 2026! Rider Indonesia Bidik Start Terdepan

10

10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore