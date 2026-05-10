Alyssa Daguise Akhirnya Melahirkan Bayi Cantik, Ini Nama Anaknya

JawaPos.com - Alyssa Daguise dan suaminya Al Ghazali kini telah resmi berstatus sebagai ayah dan ibu setelah anak pertama mereka terlahir ke dunia pada hari ini, Minggu (20/5).

Kabar bahagia tersebut diungkapkan Al Ghazali dalam unggahan di akun Instagram pribadinya. Pasangan ini tampak melakukan sesi foto bertiga dengan si buah hati berada di tangan Alyssa.

Tak hanya itu, Al Ghazali juga mengungkapkan nama untuk bayi cantik yang baru saja terlahir ke dunia.

"Soleil Zephora Ghazali. 10.05.2026. Selamat datang di dunia, gadis cantik kami. Hari ini, dunia terasa lebih lembut, lebih cerah dan lebih bermakna sekaligus karena kamu akhirnya berada di pelukan kami," tulis Al Ghazali melalui unggahan akun Instagram pribadinya, alghazali7.

Al Ghazali mencurahkan rasa cintanya yang sangat besar untuk buah hati pertamanya itu. Al bersyukur akhirnya keluarga kecilnya bersama Alyssa Daguise akan lebih berwarna dengan kehadiran si kecil.

"Soleil, kamu telah mengisi hati kami dengan cinta yang begitu dalam hingga terasa tak berujung. Kamu adalah jawaban atas doa kami, berkah terbesar kami, mentari abadi kami," ungkap Al Ghazali.

"Mama dan Ayah mencintaimu lebih dari yang bisa diungkapkan dengan kata-kata. Alhamdulillah," imbuh Al Ghazali.

Sejumlah selebriti mengucapkan selamat kepada pasangan suami istri Al Ghazali dan Alyssa Daguise yang akhirnya memiliki buah hati. Beberapa diantaranya yaitu Tissa Biani, El Rumi, Marion Jola, dan lain-lain.