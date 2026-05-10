Momen Pertemuan Raffi Ahmad dan Sri Sultan Hamengkubuwono X di Pernikahan Anak Soimah

Momen pertemuan Raffi Ahmad dengan Sri Sultan Hamengkubuwono X di pernikahan anak Soimah. (Instagram: raffinagita1717)
JawaPos.com - Pernikahan anak Soimah, Aksa Uyun Dananjaya dengan kekasihnya, Yosika Ayumi, dihadiri banyak tamu undangan. Sejumlah selebriti turut hadir di acara pernikahan mereka.
Mereka adalah Raffi Ahmad, Irfan Hakim, Ivan Gunawan, King Nassar, dan banyak lagi selebriti lainnya.
Menariknya, Raffi Ahmad sempat bertemu dengan Sri Sultan Hamengkubuwono X di acara pernikahan anak Soimah. Momen itu kemudian dimanfaatkan Raffi untuk bersalaman sekaligus bertegur sapa dengan beliau.
Momen pertemuan Raffi Ahmad dengan Sultan Hamengkubuwono X diabadikan dalam sejumlah unggahan foto di akun Instagram pribadi Raffi, raffinagita1717.
"Alhamdulillah, di hari bahagia pernikahan putra-putrinya Soimah Pancawati / @showimah, diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi bersama @srisultanhamengkubuwonox - Sri Sultan Hamengkubuwono X beserta keluarga besar," tulis Raffi Ahmad.
Suami Nagita Slavina alias Gigi merasa beruntung bisa bertemu sekaligus menjalin silaturahmi dengan Sri Sultan Hamengkubuwono X.
"Suasana hangat penuh doa, kebersamaan, dan rasa hormat yang begitu indah. Kadang yang paling berkesan dari sebuah acara bukan hanya kemeriahnya... tapi silaturahmi dan cerita baik yang dipertemukan di dalamnya," ungkap Raffi Ahmad.
Pada kolom komentar, banyak netizen memberikan pujian pada Raffi Ahmad yang akhirnya bertemu dengan Sri Sultan Hamengkubuwono X. Mereka memberikan pujian karena terpukau dengan sikap dan adab Raffi.
"Sultan Andara bertemu dengan Sultan real," komentar salah satu netizen.
