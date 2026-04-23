Jadi Duta Kehormatan BPJS Kesehatan, Raffi Ahmad Ajak Generasi Muda Hidup Sehat

JawaPos.com — Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan resmi menganugerahkan gelar Duta Kehormatan kepada selebritas Raffi Ahmad sebagai upaya memperkuat sosialisasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), khususnya dalam mendorong kesadaran hidup sehat di kalangan generasi muda.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengatakan, penunjukan duta kehormatan menjadi bagian dari strategi untuk menanamkan nilai-nilai utama dalam program JKN, terutama semangat gotong royong.

"Ini adalah sarana kita untuk mengenalkan program-program yang terutama adalah nilai-nilai yang penting di dalam BPJS ini, termasuk semangat gotong royong ya, untuk saling mengumpulkan iuran, membiayai yang sakit di kala kita tidak sakit. Jadi ini esensinya adalah gotong royong," ujarnya di Kantor BPJS Kesehatan, Jakarta, Kamis (23/4).

Dia menambahkan, figur yang ditunjuk sebagai duta merupakan tokoh panutan yang memiliki komitmen mendukung keberhasilan program JKN.

"Nah, kita ada kriteria-kriteria yang menjadi figur yang akan kita jadikan Duta Kehormatan BPJS Kesehatan. Yang jelas beliau adalah tokoh-tokoh panutan, beliau adalah semua yang mempunyai komitmen yang ingin membantu program JKN ini dengan keberhasilan program-programnya, termasuk salah satunya adalah beliau Bapak Raffi Ahmad," jelasnya.

Hingga saat ini, cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan telah mencapai ratusan juta jiwa, meski tingkat keaktifan peserta masih perlu ditingkatkan. Karena itu, dengan diangkatnya Raffi Ahmad sebagai Duta Kehormatan BPJS Kesehatan, dapat menambah jangkauan peserta JKN.

"Kita cakupan peserta ada 284 juta jiwa, dan itu memang peserta aktif masih ada 79%. Dan itu tugas kita untuk menambah bersama-sama, termasuk kami mohon bantuan kepada Bapak Raffi Ahmad sebagai Duta Kehormatan BPJS Kesehatan," katanya.

Sementara itu, Raffi Ahmad menyatakan kesiapannya mengemban peran tersebut dengan fokus mengedukasi generasi muda agar lebih peduli terhadap kesehatan.

"Ya, yang paling pertama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Dirut, Pak Pujo, dan juga beserta seluruh keluarga besar Duta BPJS Kesehatan karena di sini semua keluarga besarnya disebut duta. Hari ini saya diberikan Duta Kehormatan, jadi saya berterima kasih. Ini merupakan tugas yang mulia buat saya karena saya ingin selalu menularkan sehat itu kepada generasi muda," ujarnya.