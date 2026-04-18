Nayato Fio Nuala, Sosok yang Sangat Berjasa dalam Karier Raffi Ahmad Meninggal Dunia

JawaPos.com - Nayato Fio Nuala, sutradara sekaligus sosok yang sangat berjasa dalam karier Raffi Ahmad di dunia hiburan Tanah Air meninggal dunia. Dia mengembuskan napas terakhir dalam usia 58 tahun pada hari ini, Sabtu (18/4).

Kabar duka tersebut disampaikan secara langsung oleh Raffi Ahmad melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, raffinagita1717.

"Rest In Peace Nayato Fio Nuala. Meninggal dunia Sabtu 18 April 2026. Rumah duka Boen Tek Bio Karawaci Ilir," demikian keterangan dalam unggahan Raffi Ahmad.

Suami Nagita Slavina atau Gigi mengungkapkan duka mendalam atas meninggalnya sutradara Nayato Fio Nuala.

"Turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas berpulangnya Nayato Fio Nuala. Salah satu orang yang sangat berjasa dalam perjalanan hidup saya," aku Raffi Ahmad di akun Instagram pribadinya.

Menurut Raffi, almarhum Nayato Fio Nuala merupakan sutradara yang telah membantu membukakan akses kepada dirinya untuk dia berkecimpung di dunia hiburan.

"Beliau adalah sosok sutradara yang pertama kali mengajak saya masuk ke dunia entertainment baik di sinetron ataupun film saat saya masih berusia 13 tahun. Pertama kali saya syuting, pertama kali saya belajar, semua bersama beliau," kata Raffi Ahmad.

Ayah dua anak ini mengakui ada banyak kenangan kebersamaan dan pelajaran yang dia peroleh dari almarhum. Raffi juga mengenang almarhum sebagai sosok yang sangat baik dan menebar banyak kebaikan.