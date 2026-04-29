Raffi Ahmad Tak Mau Pusing dengan Komentar Miring Usai Sambangi Lokasi Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur

Momen saat Raffi Ahmad mendatangi lokasi terjadinya kecelakaan kereta di Bekasi Timur. (TikTok: ceritabekasi_)
JawaPos.com - Presenter Raffi Ahmad diketahui datang ke lokasi terjadinya kecelakaan kereta api di Bekasi Timur pada Senin (27/4) malam. Suami Nagita Slavina atau Gigi datang bersama Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.
Kehadiran Raffi Ahmad ke lokasi terjadinya kecelakaan kereta antara KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL sempat memunculkan komentar negatif dari netizen. Ada yang menyebut Raffi pansos dan beberapa komentar negatif lainnya.
Raffi Ahmad tidak mau pusing dengan komentar miring dari netizen. Yang paling penting baginya, dia datang ke sana untuk tujuan baik mau membantu para korban.
"Saya spontan aja datang atas nama kemanusiaan," kata Raffi Ahmad.
Raffi Ahmad juga sempat menemui sejumlah korban yang mendapat perawatan di RSUD Bekasi. Tak hanya itu, Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni juga sempat berbincang dengan keluarga korban untuk menegarkan mereka.
"Di sana, saya juga menjenguk korban-korban di rumah sakit," kata Raffi Ahmad.
Ayah dua anak itu menaruh harapan besar agar kecelakaan kereta tidak kembali terjadi di masa yang akan datang dengan adanya solusi konkret dari pemerintah di setiap titik perlintasan kereta di seluruh wilayah di Tanah Air.
"Mudah-mudahan musibah ini bisa menjadi hikmah untuk semuanya. Kita doakan semuanya bisa lebih baik lagi ke depannya," harap Raffi Ahmad.
Jumlah korban tewas dalam kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL di Bekasi Timur mencapai 15 orang. Adapun mereka yang mengalami luka-luka angkanya mencapai 91 orang.
Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan
12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!
Sempat Di-blacklist Koramil, Pembangunan Koperasi Merah Putih di Tuban Dikawal Babinsa
Kecelakaan Kereta dan KRL di Bekasi Timur, KAI Fokus Evakuasi Para Korban
11 Rekomendasi Gudeg Terenak di Jakarta, Kuliner Manis yang Tak Kalah Legit Seperti di Jogjakarta
Terkendala Lahan dan Faktor Teknis, 7 Koperasi Merah Putih di Sukoharjo Jawa Tengah Belum Dibangun