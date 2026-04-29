Raffi Ahmad Tak Mau Pusing dengan Komentar Miring Usai Sambangi Lokasi Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur

JawaPos.com - Presenter Raffi Ahmad diketahui datang ke lokasi terjadinya kecelakaan kereta api di Bekasi Timur pada Senin (27/4) malam. Suami Nagita Slavina atau Gigi datang bersama Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

Kehadiran Raffi Ahmad ke lokasi terjadinya kecelakaan kereta antara KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL sempat memunculkan komentar negatif dari netizen. Ada yang menyebut Raffi pansos dan beberapa komentar negatif lainnya.

Raffi Ahmad tidak mau pusing dengan komentar miring dari netizen. Yang paling penting baginya, dia datang ke sana untuk tujuan baik mau membantu para korban.

"Saya spontan aja datang atas nama kemanusiaan," kata Raffi Ahmad.

Raffi Ahmad juga sempat menemui sejumlah korban yang mendapat perawatan di RSUD Bekasi. Tak hanya itu, Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni juga sempat berbincang dengan keluarga korban untuk menegarkan mereka.

"Di sana, saya juga menjenguk korban-korban di rumah sakit," kata Raffi Ahmad.

Ayah dua anak itu menaruh harapan besar agar kecelakaan kereta tidak kembali terjadi di masa yang akan datang dengan adanya solusi konkret dari pemerintah di setiap titik perlintasan kereta di seluruh wilayah di Tanah Air.

"Mudah-mudahan musibah ini bisa menjadi hikmah untuk semuanya. Kita doakan semuanya bisa lebih baik lagi ke depannya," harap Raffi Ahmad.