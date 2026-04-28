Kesha Ratuliu Ngamuk Pernikahan Syifa Hadju Dibandingkan dengan Alyssa Daguise

JawaPos.com - Pernikahan El Rumi dan Syifa Hajdu yang digelar di salah satu hotel mewah di bilangan Setiabudi, Jakarta Selatan, Minggu (26/4), masih menjadi bahan perbincangan jangat di kalangan netizen di media sosial.

Netizen menyoroti gaun pengantin yang sempat dikenakan Syifa Hadju di acara pernikahannya, dinilai memiliki kemiripan dengan yang sempat digunakan Alyssa Daguise di acara pernikahannya bersama Al Ghazali.

Netizen melihat adanya kemiripan dari mulai dekorasi hingga konsep gaun pengantin yang dikenakan Syifa Hadu dengan yang sempat dipakai Alyssa Daguise di momen bahagianya.

Kesha Ratuliu tidak terima hari yang sangat penting dan bersejarah dalam hidup Syifa Hadju malah dibanding-bandingkan oleh netizen. Dia pun mengamuk menyemprot mereka untuk tidak melakukan hal seperti itu.

"Orang-orang sakit, di hari bahagia seseorang yang gak punya salah sama mereka bisa bisanya ngehujat. Gak ada yang harus di-compare," ujar Kesha Ratuliu.

Dia menyatakan, Syifa Hadju dan Alyssa Daguise memiliki keunikan dan sama-sama memiliki paras wajah yang cantik. Tidak perlu dibanding-bandingkan karena tindakan demikian terkesan kurang etis.

"Mereka dua duanya cantik dan sama sama berbahagia di hari pernikahannya masing- masing. Apa sih copycat??? Norak banget, dua duanya punya wedding stylist masing masing kali," ungkap Kesha Ratuliu.

Seandainya benar ada kesamaan vendor yang sempat digunakan Syifa Hadju dan Alyssa Daguise, bagi Kesha Ratuliu, mereka hanya ingin yang terbaik di momen penting pernikahan mereka.