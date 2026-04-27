El Rumi-Syifa Hadju Gelar Pesta di Bali, Al Ghazali Bakal Absen

El Rumi dan Syifa Hadju di acara lamaran. (istimewa)
JawaPos.com - El Rumi dan Syifa Hadju telah menggelar acara akad nikah sekaligus resepsi di Hotel Raffles Jakarta, Minggu (26/4) kemarin.
Kebahagiaan pernikahan El Rumi dan Syifa Hadju masih akan berlanjut. Pasangan sesama selebriti tersebut akan menggelar pesta di Bali pada awal bulan Mei 2026 mendatang.
Pesta di Bali lebih dikhususkan untuk teman-teman El Rumi dan Syifa Hadju yang belum kebagian diundang dalam acara resepsi di Jakarta.
Namun sayangnya, pesta Syifa Hadju dan El Rumi di Pulau Dewata tidak akan dihadiri Al Ghazali selaku kakak kandung. Pasalnya, anak pertama Ahmad Dhani dan Maia Estianty tersebut akan berfokus kepada persalinan anak pertamanya bersama Alyssa Daguise.
Kepastian absennya Al Ghazali dinyatakannya saat dia berbincang santai dengan sang ibunda, Maia Estianty, di kanal YouTube Maia Al, El, Dul Family.
“Kamu mau ke Bali?” tanya Maia Estianty kepada Al Ghazali.
“Sekarang saja belum bisa keluar, nggak bisa ke Bali, apalagi ketika sudah keluar (istri melahirkan,red),” jawab Al Ghazali.
Maia Estianty menjelaskan bahwa Al Ghazali kini menjadi 'tahanan' tidak bisa kemana-mana. Pasalnya, persalinan Alyssa Daguise hanya bisa diperkirakan meski tidak tahu kapan kepastiannya.
“Dia mau melahirkan secara normal, mau nggak mau suaminya harus standby,” jelas Maia Estianty.
