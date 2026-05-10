Bantah Keras Gunakan Pakaian Anak Erin, Eks ART: Saya Tidak Terima

JawaPos.com - Rien Wartia Trigina alias Erin telah melaporkan eks ART Herawati atau Hera ke Polres Metro Jakarta Selatan atas kasus dugaan pelanggaran data pribadi setelah rumah, mobil, hingga pakaian anak diekspose ke publik melalui media sosial.

Salah satu yang dipersoalkan Erin adalah penggunaan pakaian anak tanpa izin. Hera dinilai memiliki tabiat tidak baik selama bekerja di rumahnya.

Hera keberatan atas tudingan disebut menggunakan pakaian anak Erin. Dia mengaku tidak pernah menggunakannya sama sekali. Apa yang diunggah di media sosial diklaim merupakan pakaian miliknya, bukan milik anak Erin.

"Gini loh, kalau masalah baju, saya paling nggak terima. Ini jelas fitnah karena itu baju saya. Saya berani disumpah itu baju saya. Saya ada buktinya, Bang," tegas Hera di bilangan Jakarta Selatan.

Terkait unggahan foto atau video bersama anak-anak Erin, Hera mengaku sudah minta izin setiap kali mau melakukan foto atau video. Hera mengaku, anak-anak Erin tidak memberikan larangan sama sekali.

"Saya kan foto sama Mas Kenzy, sama Mas Dio kan, lihat sendiri seperti apa ekspresi Mas Kenzy dan Mas Dio, nggak ada yang marah kan. Saya juga izin minta foto," aku Hera.

Dia sengaja minta foto dan kemudian mengunggah di akun media sosialnya karena merasa penggemar dari keluarga Taulany. Hera memanfaatkan momen itu untuk minta foto dan kemudian mengunggahnya di media sosial.

"Kalau orang minta foto otomatis diposting, namanya foto sama anak artis, gimana sih? Saya kan dari kampung, saya bangga dong. Saya senang gitu intinya senang kerja di artis, gitu kan," paparnya.