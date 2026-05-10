Bantah Keras Gunakan Pakaian Anak Erin, Eks ART: Saya Tidak Terima

Hera, ART Erin mantan istri Andre Taulany. (Abdul Rahman/JawaPos.com)
JawaPos.com - Rien Wartia Trigina alias Erin telah melaporkan eks ART Herawati atau Hera ke Polres Metro Jakarta Selatan atas kasus dugaan pelanggaran data pribadi setelah rumah, mobil, hingga pakaian anak diekspose ke publik melalui media sosial.
Salah satu yang dipersoalkan Erin adalah penggunaan pakaian anak tanpa izin. Hera dinilai memiliki tabiat tidak baik selama bekerja di rumahnya.
Hera keberatan atas tudingan disebut menggunakan pakaian anak Erin. Dia mengaku tidak pernah menggunakannya sama sekali. Apa yang diunggah di media sosial diklaim merupakan pakaian miliknya, bukan milik anak Erin.
"Gini loh, kalau masalah baju, saya paling nggak terima. Ini jelas fitnah karena itu baju saya. Saya berani disumpah itu baju saya. Saya ada buktinya, Bang," tegas Hera di bilangan Jakarta Selatan.
Baca Juga:ART Mengaku, Sejumlah Barangnya Dirampas Erin Mantan Istri Andre Taulany Pascapenganiayaan
Terkait unggahan foto atau video bersama anak-anak Erin, Hera mengaku sudah minta izin setiap kali mau melakukan foto atau video. Hera mengaku, anak-anak Erin tidak memberikan larangan sama sekali.
"Saya kan foto sama Mas Kenzy, sama Mas Dio kan, lihat sendiri seperti apa ekspresi Mas Kenzy dan Mas Dio, nggak ada yang marah kan. Saya juga izin minta foto," aku Hera.
Dia sengaja minta foto dan kemudian mengunggah di akun media sosialnya karena merasa penggemar dari keluarga Taulany. Hera memanfaatkan momen itu untuk minta foto dan kemudian mengunggahnya di media sosial.
"Kalau orang minta foto otomatis diposting, namanya foto sama anak artis, gimana sih? Saya kan dari kampung, saya bangga dong. Saya senang gitu intinya senang kerja di artis, gitu kan," paparnya.
Hera juga bercerita, ada momen dimana dirinya membuat video saat Dio sedang memasak di dapur. Hera mengaku tidak pernah mengambil foto atau video secara sembunyi-sembunyi.
Kasus Hantavirus di Indonesia, Kemenkes: Saat ini Ada 2 Kasus Suspek di Jakarta dan Yogyakarta
14 Spot Gudeg di Bandung dengan Cita Rasa Khas Yogyakarta yang Autentik dan Menggugah Selera
12 Kuliner Tahu Campur Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Petis Kental yang Selalu Jadi Favorit Warga Lokal hingga Wisatawan
Jadwal Persipura vs Adhyaksa FC Play-Off Promosi Super League, Siaran Langsung, dan Live Streaming
15 Oleh-oleh Paling Ikonik dan Khas dari Kota Surabaya, Rasanya Autentik dan Tiada Duanya, Wajib Kamu Bawa Pulang!
11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang
Jadwal PSS vs Garudayaksa FC Final Liga 2, Siaran Langsung, dan Live Streaming: Siapa Raih Trofi Kasta Kedua?
Hasil Play-off Liga 2: Adhyaksa FC Bungkam Persipura Jayapura 0-1 di Babak Pertama!
Jadwal Veda Ega Pratama di Sesi Q2 Moto3 Le Mans 2026! Rider Indonesia Bidik Start Terdepan
10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium