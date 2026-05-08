Kena Sindir, Erin Mengaku Hubungannya dengan Andre Taulany Tidak Baik-baik Saja

JawaPos.com - Pernyataan Andre Taulany yang mengaku memperlakukan asisten rumah tangga (ART) dengan baik dan meminta namanya tidak dibawa-bawa dalam kasus perlakuan tidak baik terhadap ART dinilai untuk menyindir sang mantan istri, Rien Wartia Trigina alias Erin.

Erin sudah mengetahui komentar Andre Taulany tersebut. Dia pun mengungkapkan pernyataan yang cukup mencengangkan dengan mengatakan hubungannya sedang tidak baik dengan Andre.

"Nggak baik," tegas Erin saat ditemui di Polres Metro Jakarta Selatan, Jumat (8/5).

Erin mengaku tidak menjalin komunikasi dengan Andre Taulany tentang semua urusan, termasuk tentang masalah anak-anak.

"Nggak ada komunikasi. Nggak ada, saya urus semua anak saya," kata Erin.

Kasus yang menjerat Erin terkait tudingan memperlakukan ART dengan tidak baik diduga melakukan kekerasan dan penganiayaan sangat merusak nama baiknya. Dia jadi tersudutkan atas kabar tak sedap tersebut.

Meski begitu, Erin mengaku berusaha tegar untuk menghadapinya kendati ini sungguh tidak mudah dihadapi.

"Iya, berusaha tegar," kata Erin.