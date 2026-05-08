Kena Sindir, Erin Mengaku Hubungannya dengan Andre Taulany Tidak Baik-baik Saja

Rien Wartia Trigina alias Erin, mantan istri Andre Taulany. (Abdul Rahman/JawaPos.com)
JawaPos.com - Pernyataan Andre Taulany yang mengaku memperlakukan asisten rumah tangga (ART) dengan baik dan meminta namanya tidak dibawa-bawa dalam kasus perlakuan tidak baik terhadap ART dinilai untuk menyindir sang mantan istri, Rien Wartia Trigina alias Erin.
Erin sudah mengetahui komentar Andre Taulany tersebut. Dia pun mengungkapkan pernyataan yang cukup mencengangkan dengan mengatakan hubungannya sedang tidak baik dengan Andre.
"Nggak baik," tegas Erin saat ditemui di Polres Metro Jakarta Selatan, Jumat (8/5).
Erin mengaku tidak menjalin komunikasi dengan Andre Taulany tentang semua urusan, termasuk tentang masalah anak-anak.
Baca Juga:ART Mengaku, Sejumlah Barangnya Dirampas Erin Mantan Istri Andre Taulany Pascapenganiayaan
"Nggak ada komunikasi. Nggak ada, saya urus semua anak saya," kata Erin.
Kasus yang menjerat Erin terkait tudingan memperlakukan ART dengan tidak baik diduga melakukan kekerasan dan penganiayaan sangat merusak nama baiknya. Dia jadi tersudutkan atas kabar tak sedap tersebut.
Meski begitu, Erin mengaku berusaha tegar untuk menghadapinya kendati ini sungguh tidak mudah dihadapi.
"Iya, berusaha tegar," kata Erin.
Di tempat yang sama, Pengacara Sunan Kalijaga mengaku Erin tidak panik apalagi tertekan dalam menghadapi masalahnya.
Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo
11 Kuliner Gudeg Paling Recomended di Surabaya dengan Harga Murah Meriah Tapi Rasa Tidak Murahan
Mengenal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026: Aturan, Materi, dan Ambang Batas
10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium
Prediksi Skor Bayern Munchen vs PSG: Siapa yang akan Bertemu Arsenal di Final Liga Champions?
14 Spot Gudeg di Bandung dengan Cita Rasa Khas Yogyakarta yang Autentik dan Menggugah Selera
7 Hidden Gem Kuliner Sunda di Bogor yang Enak dan Wajib Dicoba, Suasana Asri dan Menunya Autentik
13 Gudeg Paling Enak di Solo dengan Harga Terjangkau, Rasa Premium, Cocok untuk Kulineran Bareng Keluarga!
12 Rekomendasi Kuliner Malam di Surabaya dengan View Terbaik untuk Nongkrong Santai dan Pemandangan yang Memukau
Prediksi Skor Bayern Munchen vs PSG: Sejarah Die Roten Selalu Lolos dari Semifinal Liga Champions, Masih Dominan Lawan Klub Ligue 1