Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Abdul Rahman
Sabtu, 9 Mei 2026 | 03.10 WIB

Kena Sindir, Erin Mengaku Hubungannya dengan Andre Taulany Tidak Baik-baik Saja

Rien Wartia Trigina alias Erin, mantan istri Andre Taulany. (Abdul Rahman/JawaPos.com) - Image

Rien Wartia Trigina alias Erin, mantan istri Andre Taulany. (Abdul Rahman/JawaPos.com)

JawaPos.com - Pernyataan Andre Taulany yang mengaku memperlakukan asisten rumah tangga (ART) dengan baik dan meminta namanya tidak dibawa-bawa dalam kasus perlakuan tidak baik terhadap ART dinilai untuk menyindir sang mantan istri, Rien Wartia Trigina alias Erin.

Erin sudah mengetahui komentar Andre Taulany tersebut. Dia pun mengungkapkan pernyataan yang cukup mencengangkan dengan mengatakan hubungannya sedang tidak baik dengan Andre.

"Nggak baik," tegas Erin saat ditemui di Polres Metro Jakarta Selatan, Jumat (8/5).

Erin mengaku tidak menjalin komunikasi dengan Andre Taulany tentang semua urusan, termasuk tentang masalah anak-anak.

"Nggak ada komunikasi. Nggak ada, saya urus semua anak saya," kata Erin.

Kasus yang menjerat Erin terkait tudingan memperlakukan ART dengan tidak baik diduga melakukan kekerasan dan penganiayaan sangat merusak nama baiknya. Dia jadi tersudutkan atas kabar tak sedap tersebut.

Meski begitu, Erin mengaku berusaha tegar untuk menghadapinya kendati ini sungguh tidak mudah dihadapi.

"Iya, berusaha tegar," kata Erin.

Di tempat yang sama, Pengacara Sunan Kalijaga mengaku Erin tidak panik apalagi tertekan dalam menghadapi masalahnya.

Editor: Abdul Rahman
Tags
Artikel Terkait
Data Pribadi Disebar, Erin Laporkan Mantan ART Herawati ke Polres Metro Jakarta Selatan - Image
Entertainment

Data Pribadi Disebar, Erin Laporkan Mantan ART Herawati ke Polres Metro Jakarta Selatan

Sabtu, 9 Mei 2026 | 02.25 WIB

Bantah Lakukan Penahanan, Erin Persilakan ART Datang ke Rumah Ambil Barang-barang - Image
Entertainment

Bantah Lakukan Penahanan, Erin Persilakan ART Datang ke Rumah Ambil Barang-barang

Rabu, 6 Mei 2026 | 15.02 WIB

Benarkah Erin Banting Handphone ART Setelah Terjadi Penganiayaan dan Barang-barang Ditahan? - Image
Entertainment

Benarkah Erin Banting Handphone ART Setelah Terjadi Penganiayaan dan Barang-barang Ditahan?

Rabu, 6 Mei 2026 | 14.36 WIB

Terpopuler

Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo - Image
1

Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo

2

11 Kuliner Gudeg Paling Recomended di Surabaya dengan Harga Murah Meriah Tapi Rasa Tidak Murahan

3

Mengenal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026: Aturan, Materi, dan Ambang Batas

4

10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium

5

Prediksi Skor Bayern Munchen vs PSG: Siapa yang akan Bertemu Arsenal di Final Liga Champions?

6

14 Spot Gudeg di Bandung dengan Cita Rasa Khas Yogyakarta yang Autentik dan Menggugah Selera

7

7 Hidden Gem Kuliner Sunda di Bogor yang Enak dan Wajib Dicoba, Suasana Asri dan Menunya Autentik

8

13 Gudeg Paling Enak di Solo dengan Harga Terjangkau, Rasa Premium, Cocok untuk Kulineran Bareng Keluarga!

9

12 Rekomendasi Kuliner Malam di Surabaya dengan View Terbaik untuk Nongkrong Santai dan Pemandangan yang Memukau

10

Prediksi Skor Bayern Munchen vs PSG: Sejarah Die Roten Selalu Lolos dari Semifinal Liga Champions, Masih Dominan Lawan Klub Ligue 1

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore