Bukan Mau Nebeng Tenar, Ini Alasan Erin Masih Pakai Nama Taulany Kendati Sudah Cerai

JawaPos.com - Rien Wartia Trigina alias Erin masih mengunakan nama Taulany di akun Instagram pribadinya. Hal itu menjadi pusat perhatian publik mengingat Erin dan Andre Taulany sudah cukup lama bercerai.

Ditemui di bilangan Jakarta Selatan, belum lama ini, Erin memberikan penjelasan kenapa nama akun media sosialnya masih menggunakan @erintaulany. Menurut pengakuan Erin, perubahan username di akun media sosial prosesnya cukup panjang, apalagi sudah centang biru.

"Saya sudah proses dari bulan September ke pihak Meta Internasional. Karena waktu nama itu dibuat, diproses dari pihaknya dia, sama orangnya dia. Memang agak lama," ujar Erin beralasan.

Meski sudah diproses untuk perubahan username sejak tahun lalu, nyatanya sampai dengan tahun ini belum diproses oleh pihak Meta. Elhasil, Erin masih menggunakan nama Taulany pada akun media sosialnya.

Namun untuk nama, Erin sudah menggantinya menjadi Erin Anthony

Sunan Kalijaga selaku kuasa hukum Erin menyampaikan, penggunaan nama Taulany oleh kliennya bukan untuk nebeng tenar atau kegilaan gagal move on terhadap sang mantan.

"Bukan berarti klien kami kegilaan, kecintaan, atau kepengin banget pakai nama belakang nama Taulany. Klien kami sudah mengajukan untuk perubahan," ungkap Sunan Kalijaga.

Erin mengaku sudah tidak sabar mengganti nama username akun media sosialnya. Pasalnya, hubungannya dengan Andre Taulany memang sudah tidak baik.