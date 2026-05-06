Benarkah Erin Banting Handphone ART Setelah Terjadi Penganiayaan dan Barang-barang Ditahan?

Mantan istri Andre Taulany, Rien Wartia Trigina alias Erin. (Instagram: erintaulany)
JawaPos.com - Rien Wartia Trigina atau Erin kabarnya melakukan tindakan tidak pantas terhadap asisten rumah tangganya bernama Hera. Dia dikabarkan menendang, memukul dengan gagang sapu, dan melontarkan kata-kata kasar.
Erin secara tegas membantah telah melakukan penganiayaan terhadap ART. Menurutnya, apa yang disampaikan Hera sama sekali tidak benar. Dia pun mengantongi sejumlah bukti untuk membantah tidak pernah terjadi penganiayaan sebagaimana dituduhkan.
Selain itu, Erin dan kuasa hukumnya juga menyoroti kabar yang sempat beredar soal ia merampas dan membanting handphone milik Hera setelah terjadi dugaan penganiayaan.
Erin juga tegas membantah hal tersebut. Dia menegaskan. tidak pernah membanting handphone milik Hera. Selain itu, mantan istri Andre Taulany juga membantah menahan KTP milik Hera.
"KTP ada sama security," ungkap Erin di bilangan Senayan Jakarta, Selasa (5/5).
Erin juga kecewa dengan pernyataan Hera yang menyatakan pakaiannya ditahan belum juga dikembalikan sampai sekarang. Padahal faktanya, Hera disebut kabur dari rumah dengan meninggalkan barang-barang pribadinya di rumah Erin.
"Jangan bikin drama seolah-olah pakaiannya ditahan dan segala macam. Itu sama sekali tidak masuk akal," ujar Sunan Kalijaga selaku kuasa hukum Erin.
