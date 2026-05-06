Abdul Rahman
Rabu, 6 Mei 2026 | 15.02 WIB

Bantah Lakukan Penahanan, Erin Persilakan ART Datang ke Rumah Ambil Barang-barang

Hera, ART Erin mantan istri Andre Taulany. (Abdul Rahman/JawaPos.com)

JawaPos.com - Rien Wartia Trigina atau Erin membantah pernyataan ART Hera soal dirinya menahan pakaiannya. Apa yang diungkapkan Hera dinilai sebagai penggiringan opini negatif.

Erin membenarkan pakaian Hera masih berada di rumahnya. Bukan karena ditahan, tapi karena Hera disebut kabur dari rumah usai dijemput oleh penyalur ART.

"Dia dijemput paksa oleh penyalur itu dan dia keluar tanpa izin waktu itu malam-malam. Waktu itu saya lagi istirahat, lagi tidur di sofa jam 10. Dia meninggalkan rumah tanpa izin," kata Erin di bilangan Senayan Jakarta, Selasa (5/5).

Sunan Kalijaga selaku kuasa hukum Erin menganggap tidak masuk akal pernyataan Hera soal kliennya menahan barang-barang pribadi. Seandainya hal itu terjadi, kata Sunan, seharusnya Hera melayangkan somasi menuntut agar barang-barang pribadinya dikembalikan.

Namun faktanya, tidak pernah ada somasi dibuat Hera terhadap Erin. Sunan Kalijaga menduga, pihak Hera sengaja membuat drama untuk menciptakan framing negatif tentang kliennya.

Sunan Kalijaga mempersilakan ART Hera untuk datang ke rumah Erin. Dia memastikan barang-barangnya akan diberikan dan tidak akan dipersulit.

"Kalau memang dia punya itikad baik atau si penyalurnya punya itikad baik, tentunya bisa dong bicara dengan pemilik rumah. Kalau memang segala sesuatunya baik, pasti pulang pamit dan bawa barang-barangnya. Kalau dia kabur terus sekarang dia mengklaim bajunya ditahan itu gimana?," ungkapnya.

Jika Hera datang ke rumah Erin, dipastikan barang-barangnya akan dikembalikan karena memang tidak ada penahanan barang. Sunan beberapa kali memberikan penegasan tentang hal ini.

"Silakan datang ambil barang-baranngya. Tidak ada barang dia ditahan oleh klien kami," ungkap Sunan Kalijaga.

