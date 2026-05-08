Dipimpin CEO Pledis, HYBE akan Mendebutkan Girl Group Baru di Bawah Label ABD

JawaPos.com - HYBE telah mendirikan label baru dan berencana untuk mendebutkan girl group baru tahun ini..

Pada tanggal 8 Mei, HYBE mengumumkan peluncuran label baru bernama 'ABD' yang khusus mendebutkan girl group.

ABD yang merupakan singkatan dari 'A Bold Dream,' mewakili 'pengejaran pendekatan kreatif yang dicirikan oleh cara berpikir yang fleksibel dan riang, yang membayangkan ‘D,’ dan bukan ‘C,’ datang setelah ‘A’ dan ‘B.’

Label tersebut akan dipimpin oleh CEO No Ji Won, yang sebelumnya menjabat sebagai kepala perencanaan artis di PLEDIS Entertainment.

“ABD didirikan sebagai bagian dari strategi multi-label HYBE, yang memperkuat keahlian dan otonomi setiap label,” demikian pernyataan HYBE.

“Dengan organisasi dan tim kreatif yang dirancang khusus untuk produksi girl group, (ABD) akan memposisikan diri sebagai label yang mengkhususkan diri pada girl group dengan kekayaan intelektual (IP) yang unik dan khas."

"Tujuan kami adalah untuk berekspansi ke wilayah baru bagi K-pop, dengan mengejar kegembiraan yang melekat dalam musik sekaligus, membangun pemahaman mendalam tentang penggemar dan artis.”

“Pembentukan ABD merupakan langkah strategis, untuk mengamankan keragaman IP dan meningkatkan kemampuan produksi K-pop kami,” lanjut HYBE.

“Melalui girl group baru ini, kami akan memperkenalkan eksperimen dan konsep musik baru, dan kami akan membawa perubahan yang menyegarkan ke pasar musik global.”