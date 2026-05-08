Jumat, 8 Mei 2026 | 18.08 WIB

Ersya Aurelia Alami Pelecehan Seksual Sejak Usia 9 Tahun di Lokasi Syuting

Artis Ersya Aurelia. (Instagram: ersyaurel)

JawaPos.com - Artis Ersya Aurelia mengaku pernah mengalami pelecehan seksual di lokasi syuting saat usianya baru menginjak 9 tahun. Kala itu, dia mendapat perlakuan dan perkataan yang membuatnya sangat merasa tidak nyaman.

"Pertama kali mengalami pelecehan seksual saat usia 9 tahun," katanya.

Pelecehan seksual yang dialami Ersya Aurelia bukan cuma satu kali, namun berkali-kali terjadi di lokasi syuting. Dua diantaranya dilakukan oleh lawan mainnya, melakukan tindakan dan berkomentar secara tidak senonoh.

Ersya Aurelia menunjukkan reaksi keras ketika mendapat perlakuan seperti itu untuk menunjukkan ketidaksukaannya.

"Aku banting sapu yang lagi aku pegang, terus aku ke ruang talent. Sadar dia melakukan kesalahan, akhirnya dia minta maaf," kata Ersya Aurelia.

Menurut wanita berusia 25 tahun itu, dirinya berani menunjukkan ketidaksukaan pada lawan main meski secara usia lebih dewasa darinya bukan tanpa alasan. Ersya Aurelia merasa tindakannya tidak dapat dibenarkan.

Ersya Aurelia sempat melakukan protes atas tindakan pelecehan seksual yang sempat dialaminya di lokasi syuting. Namun sayangnya tidak ditanggapi secara serius.

"Karena banyak yang melakukan hal sama di lokasi, jadi dianggap sudah biasa gitu," katanya.

Ersya Aurelia juga mengaku sempat mendapat pelecehan dari salah satu kru. Dia pun memberikan protes keras tersinggung dengan perlakuan tidak pantas diterimanya.

