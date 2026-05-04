Viral! Video Pelecehan Seksual di JakLingko JAK 31 Rute Andara-Blok M, Pelaku Langsung Kabur

JawaPos.com - Sebuah video viral di media sosial Threads memperlihatkan tindakan tidak senonoh seorang pria terhadap penumpang di dalam angkutan JakLingko JAK 31 rute Andara-Blok M. Pria berumur tersebut menyentuh paha korban dengan jarinya sambil menggesekkan tangan lainnya ke alat kelaminnya.

Kejadian ini pertama kali diunggah oleh akun @ckysyaa, yang secara tidak sengaja menyaksikan aksi bejat pelaku saat kondisi kendaraan sedang melaju. Aksi ini menambah daftar panjang dugaan pelecehan seksual di transportasi umum Jakarta.

Dalam video yang dibagikan oleh akun @ckysyaa, terlihat seorang pria bercelana pendek tengah duduk bersebelahan dengan seorang wanita yang juga mengenakan celana pendek. Pria tersebut menyentuh paha korban dengan jarinya sambil menggesekkan tangan lainnya ke alat kelaminnya.

Pengunggah video menceritakan bahwa awalnya ia mengira sentuhan yang terjadi adalah akibat guncangan rem. Namun, kecurigaannya terbukti setelah penumpang lain di sebelahnya memberi kode untuk memperhatikan gerak-gerik pria tersebut.

"Awalnya aku kira bapak itu nga sengaja nyenggol Kaka nya karna ngerem, trus Kaka di yang duduk di sebelah aku nyolek aku sambil ngetik di hpnya 'kak liat mba yang depan'. Spontan aku liat langsung dan bener aja bapak itu jarinya kaya ngelus P4h4 (paha, RED) Kaka itu sambil megang megang alat K3L4M1n (kelamin, RED) nya," ujarnya dikutip JawaPos.com, Senin (4/5).

Meski sempat merasa gemetar karena pertama kali menghadapi situasi tersebut, pengunggah akhirnya berhasil memperingatkan penumpang lain melalui catatan di ponsel. Penumpang lain yang membawa anak kemudian langsung menegur pelaku dengan tegas.

"Abis itu kakanya langsung ngomong 'Pak duduknya yang sopan dong, dari tadi gasopan banget duduknya'. Sampe akhirnya udah mau nyampe stop terakhir bapak itu langsung turun loncat tanpa jakling nya berhenti," ungkapnya.

Korban diduga masih berusia sekolah menengah (SMP), sehingga cenderung merasa takut dan syok untuk membela diri secara langsung. Setelah pelaku turun, korban sempat menyampaikan terima kasih kepada penumpang yang telah membantunya.