Ahmad Dhani Sering Di-bully, El Rumi: Kayaknya Ayah Menikmati

El Rumi, putra kedua Ahmad Dhani dan Maia Estianty. (Instagram: elelrumi)
JawaPos.com - Ahmad Dhani kembali menjadi pusat perhatian publik setelah dia secara terbuka mengibarkan perseteruan dengan sang mantan, Maia Estianty, dengan mengunggah berkas dari masa lalu di akun Instagram pribadinya.
Gara-gara unggahan tersebut, Ahmad Dhani kembali kena bully netizen di media sosial. Sejumlah komentar negatif berdatangan dialamatkan kepada suami Mulan Jameela itu.
Potongan video terkait pernyataan El Rumi tentang Ahamd Dhani yang kerap di-bully para pengguna media sosial kembali viral di media sosial saat datang ke podcast Denny Sumargo.
Potongan videonya, salah satunya diunggah salah satu menggunakan medsos di Facebook, kemarin.
El Rumi mengaku, dirinya awalnya kesal melihat Ahmad Dhani jadi sasaran bully netizen. Namun karena melihat reaksi sang ayahanda yang tidak masalah di-bully, rasa kesal dari suami Syifa Hadju itu menghilang.
"Awal-awal dulu kesal ya zaman Twitter. Era-era itu ayah lumayan sering di-bully. Cuma akhir-akhir ini kayaknya aku melihat ayah kok nggak kesal ya. Di-bully, ayah kayaknya menikmati," kata El Rumi.
Adik kandung Al Ghazali mengungkapkan bahwa Ahmad Dhani justru merasa ada yang kurang lengkap dalam hidupnya apabila tidak menuai pro dan kontra di kalangan netizen.
"Ayah kalau nggak di-bully kayaknya dia nggak senang, itulah kehidupan. Maksudnya, ayah di-bully karena konsekuensi dari apa yang dia lakukan. Biarin ayah yang selesaikan" kata El Rumi.
Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo
11 Kuliner Gudeg Paling Recomended di Surabaya dengan Harga Murah Meriah Tapi Rasa Tidak Murahan
Mengenal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026: Aturan, Materi, dan Ambang Batas
10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium
Prediksi Skor Bayern Munchen vs PSG: Siapa yang akan Bertemu Arsenal di Final Liga Champions?
14 Spot Gudeg di Bandung dengan Cita Rasa Khas Yogyakarta yang Autentik dan Menggugah Selera
7 Hidden Gem Kuliner Sunda di Bogor yang Enak dan Wajib Dicoba, Suasana Asri dan Menunya Autentik
13 Gudeg Paling Enak di Solo dengan Harga Terjangkau, Rasa Premium, Cocok untuk Kulineran Bareng Keluarga!
12 Rekomendasi Kuliner Malam di Surabaya dengan View Terbaik untuk Nongkrong Santai dan Pemandangan yang Memukau
Prediksi Skor Bayern Munchen vs PSG: Sejarah Die Roten Selalu Lolos dari Semifinal Liga Champions, Masih Dominan Lawan Klub Ligue 1