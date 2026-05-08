Ahmad Dhani Sering Di-bully, El Rumi: Kayaknya Ayah Menikmati

JawaPos.com - Ahmad Dhani kembali menjadi pusat perhatian publik setelah dia secara terbuka mengibarkan perseteruan dengan sang mantan, Maia Estianty, dengan mengunggah berkas dari masa lalu di akun Instagram pribadinya.

Gara-gara unggahan tersebut, Ahmad Dhani kembali kena bully netizen di media sosial. Sejumlah komentar negatif berdatangan dialamatkan kepada suami Mulan Jameela itu.

Potongan video terkait pernyataan El Rumi tentang Ahamd Dhani yang kerap di-bully para pengguna media sosial kembali viral di media sosial saat datang ke podcast Denny Sumargo.

Potongan videonya, salah satunya diunggah salah satu menggunakan medsos di Facebook, kemarin.

El Rumi mengaku, dirinya awalnya kesal melihat Ahmad Dhani jadi sasaran bully netizen. Namun karena melihat reaksi sang ayahanda yang tidak masalah di-bully, rasa kesal dari suami Syifa Hadju itu menghilang.

"Awal-awal dulu kesal ya zaman Twitter. Era-era itu ayah lumayan sering di-bully. Cuma akhir-akhir ini kayaknya aku melihat ayah kok nggak kesal ya. Di-bully, ayah kayaknya menikmati," kata El Rumi.

Adik kandung Al Ghazali mengungkapkan bahwa Ahmad Dhani justru merasa ada yang kurang lengkap dalam hidupnya apabila tidak menuai pro dan kontra di kalangan netizen.