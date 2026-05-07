Abdul Rahman
Jumat, 8 Mei 2026 | 02.49 WIB

Akun Instagram Disita Mulan Jameela, Ahmad Dhani Merayu Supaya Dikembalikan

Ahmad Dhani Prasetyo menyiapkan langkah besar untuk bisnis kopinya, Kopi Dewa 19. (ANTARA)

JawaPos.com - Perseteruan di media sosial yang sempat dikibarkan Ahmad Dhani terhadap mantan istri, Maia Estianty, kemungkinan tidak akan berlanjut lagi dalam waktu dekat.

Pasalnya, Ahmad Dhani dimarahi Mulan Jameela karena membuat unggahan di media sosial tentang masa lalu. Tak hanya itu, akun Instagram Ahmad Dhani juga 'disita' oleh Mulan untuk memastikan tidak membuat unggahan yang berpotensi membuat hubungan jadi kian runyam.

Ahmad Dhani mengaku akan merayu Mulan Jameela supaya dirinya diberikan akses terhadap akun Instagram pribadinya lagi seperti sebelumnya. Hal itu supaya dia bisa membuat unggahan di media sosial sesuai dengan yang diinginkannya.

"Nggak megang, Instagram saya sekarang dipegang sama Mbak Mulan. Saya masih merayu nih malam ini," ujar Ahmad Dhani.

Pentolan Dewa 19 mengaku tidak tahu pasti berapa lama akun Instagram pribadinya bakal terus disita oleh Mulan Jameela. Tapi menurut Dhani, hal itu sangat bergantung dengan negosiasi yang bakal dilakukannya.

"Nggak tahu, karena sebenarnya kan tergantung negosiasi ya," kat Ahmad Dhani.

Yang pasti, dia mengaku tidak akan kapok mengunggah masa lalunya dengan Maia Estianty apabila memang dirasa diperlukan. Ahmad Dhani menegaskan dirinya bukan tipikal orang yang bisa dikendalikan.

Apalagi, jika Ahmad Dhani merasa apa yang diungkapkannya ke publik itu merupakan fakta atau suatu kebenaran.

"Al menahan, adik saya juga, istri. Cuma saya kan nggak bisa ditahan orangnya," ujar Ahmad Dhani.

