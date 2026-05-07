Akun Instagram Disita Mulan Jameela, Ahmad Dhani Merayu Supaya Dikembalikan

Ahmad Dhani Prasetyo menyiapkan langkah besar untuk bisnis kopinya, Kopi Dewa 19. (ANTARA)
JawaPos.com - Perseteruan di media sosial yang sempat dikibarkan Ahmad Dhani terhadap mantan istri, Maia Estianty, kemungkinan tidak akan berlanjut lagi dalam waktu dekat.
Pasalnya, Ahmad Dhani dimarahi Mulan Jameela karena membuat unggahan di media sosial tentang masa lalu. Tak hanya itu, akun Instagram Ahmad Dhani juga 'disita' oleh Mulan untuk memastikan tidak membuat unggahan yang berpotensi membuat hubungan jadi kian runyam.
Ahmad Dhani mengaku akan merayu Mulan Jameela supaya dirinya diberikan akses terhadap akun Instagram pribadinya lagi seperti sebelumnya. Hal itu supaya dia bisa membuat unggahan di media sosial sesuai dengan yang diinginkannya.
"Nggak megang, Instagram saya sekarang dipegang sama Mbak Mulan. Saya masih merayu nih malam ini," ujar Ahmad Dhani.
Baca Juga:Bupati Rudy Susmanto Panen Komentar Negatif Usai Minta KDM Buka Kembali Tambang Parung Panjang
Pentolan Dewa 19 mengaku tidak tahu pasti berapa lama akun Instagram pribadinya bakal terus disita oleh Mulan Jameela. Tapi menurut Dhani, hal itu sangat bergantung dengan negosiasi yang bakal dilakukannya.
"Nggak tahu, karena sebenarnya kan tergantung negosiasi ya," kat Ahmad Dhani.
Yang pasti, dia mengaku tidak akan kapok mengunggah masa lalunya dengan Maia Estianty apabila memang dirasa diperlukan. Ahmad Dhani menegaskan dirinya bukan tipikal orang yang bisa dikendalikan.
Baca Juga:Warga Parung Panjang Keluhkan Truk Beroperasi di Jam Sekolah, Desak Jalan Khusus Tambang Jadi Prioritas
Apalagi, jika Ahmad Dhani merasa apa yang diungkapkannya ke publik itu merupakan fakta atau suatu kebenaran.
"Al menahan, adik saya juga, istri. Cuma saya kan nggak bisa ditahan orangnya," ujar Ahmad Dhani.
Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo
Mengenal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026: Aturan, Materi, dan Ambang Batas
Korban Rudapaksa di Cipondoh Jalani Trauma Healing, DP3AP2KB Kota Tangerang Beri Pendampingan Khusus
Prediksi Skor Bayern Munchen vs PSG: Siapa yang akan Bertemu Arsenal di Final Liga Champions?
10 Rekomendasi Restoran Paling Populer di Surabaya dengan Menu Lengkap dan Harga Variatif
Mobil Plat L Ringsek di Malang Diserang 300 Orang? Polres Malang Turun Tangan, Ini Fakta Terbarunya
11 Kuliner Gudeg Paling Recomended di Surabaya dengan Harga Murah Meriah Tapi Rasa Tidak Murahan
15 Rekomendasi Kuliner Mantap Dekat Bandara Juanda Surabaya, Cocok untuk Isi Waktu Sebelum Check-in
10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium
12 Kuliner Mie Kocok di Bandung Paling Enak dengan Kuah Gurih yang Bikin Nagih Sejak Suapan Pertama