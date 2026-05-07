Abdul Rahman
Kamis, 7 Mei 2026 | 22.24 WIB

Ressa Putra Denada Tak Sabar Bertemu dengan Adiknya, Aisha Aurum

Penyanyi Denada dan putranya, Ressa Rizky Rosano, akhirnya bertemu setelah sempat terlibat perseteruan. (Instagram: denadaindonesia)

JawaPos.com - Penyanyi Denada menyatakan bahwa dirinya akan mempertemukan Ressa Rizky Rosano dengan anaknya yang lain, Aisha Aurum, setelah hubungan ibu dan anak ini membaik.

Meski tidak menyebutkan tanggal, Denada mengaku akan mempertemukan Ressa dengan Aisha dalam waktu dekat setelah situasi memungkinkan, mengingat Denada dan Aisha tinggal di Singapura.

Ressa mengaku sangat ingin bertemu dengan adiknya. Dia pun akan sangat senang apabila bisa bertemu Aisha dalam waktu dekat.

"Belum pernah ketemu. Tapi pengen ketemu sama ibu dan Aisha," kata Ressa saat ditemui di bilangan Jakarta Selatan.

Ressa mengaku akan memberikan kado spesial untuk sang adik sebelum berangkat ke Singapura di momen pertemuan perdana.  "Aku akan tanya dia suka apa, terus aku beliin sebelum berangkat," katanya.

Kendati belum pernah bertemu secara fisik dengan Aisha, Ressa sempat mendapat ucapan selamat dari sang adik saat dia berulang tahun pada April lalu.

"Sempat dikirimin video dia (Aisha) ngucapin selamat ulang tahun," ungkap Ressa.

Pada 24 April 2026 lalu, Denada mengunggah video yang memperlihatkan Aisha sedang memainkan alat musik gitar sambil bernyanyi singkat.

Aisha kemudian mengucapkan selamat ulang tahun untuk Ressa. Aisha mendoakan Ressa sehat selalu, panjang umur, dan sukses.

