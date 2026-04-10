Tak Mau Rusak Kebahagiaan, Alasan Denada Menjauhkan dari Ressa Selama 24 Tahun

JawaPos.com - Penyanyi Denada akhirnya mengungkapkan alasan di balik keputusannya menjauhkan diri dari anak kandungnya, Ressa Rizky Rosano, selama kurang lebih 24 tahun.

Ressa diketahui tinggal di Banyuwangi, Jawa Timur, bersama keluarga besarnya. Sementara Denada tinggal di Jakarta dan fokus berkarier di dunia hiburan Tanah Air.

Keputusan menjauhkan diri dari Ressa sejatinya bukan karena Denada tidak mau direpotkan dalam mengurus anak demi mengejar kebahagiannya sendiri.

Menjauhkan diri dari anak justru didasari oleh perasaan cinta yang demikian besar terhadap Ressa dan keinginan untuk selalu menjaga kebahagiaan sang putra.

Denada menjelaskan bahwa dirinya melihat kehidupan Ressa saat kecil sudah sangat sempurna. Denada menilai, anaknya tumbuh di dalam keluarga yang utuh dengan adanya sosok ayah dan ibu yang sangat menyayanginya.

"Aku melihat Ressa sudah kayak picture perfect gitu, sempurna. Dia berada di sebuah keluarga yang ada sosok bapak dan sosok ibu yang sangat menyayangi dia," ujar Denada.

Menurut Denada, pada saat itu, dirinya merasa tidak mampu memberikan keluarga yang lengkap kepada Ressa. Oleh karena itu, dia memilih untuk tidak mengungkapkan identitasnya sebagai ibu kandung selama bertahun-tahun demi menjaga stabilitas emosi dan kebahagiaan Ressa.

"Aku sengaja tidak ngomong aku ibunya ke dia karena takut malah merusak kebahagiaannya. Karena keluarga lengkap tidak bisa aku berikan ke dia pada saat itu," katanya.