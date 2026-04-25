Tidak Hadir ke Pernikahan Ressa Rizky Rosano, Denada: Sesuai yang Dia Mau

Penyanyi Denada. (YouTube: feniroseofficial)
JawaPos.com - Hubungan Ressa Rizky Rosano dengan Denada diketahui sudah membaik setelah sebelumnya mereka sempat terlibat perseteruan terkait sengketa pengakuan anak.
Meski hubungan ibu dan anak ini sudah membaik, Denada tidak hadir ke acara pernikahan Ressa yang berlangsung di Banyuwangi, Jawa Timur, beberapa hari lalu.
Denada mengungkapkan alasan kenapa dirinya tidak hadir. Bukan karena ada kegiatan mendesak yang tidak bisa ditinggalkan, tapi lebih karena Ressa dan keluarga belum siap dengan kehadiran Denada setelah adanya peristiwa yang sempat terjadi.
"Buat aku yang paling penting apa yang Ressa mau, yang penting pernikahannya lancar, itu prioritas aku sebagai seorang ibu," ujar Denada.
Dia mengaku berada di Jakarta pada saat Ressa menikah. Dari lubuk hati, Denada ingin sekali terbang ke Jawa Timur untuk hadir secara langsung ke pernikahan Ressa Rizky Rosano.
Namun, Denada tidak ingin momen bahagia itu jadi berkurang nuansa kebahagiaannya karena keberadaan dirinya.
"Apa pun yang dia mau, apa pun yang dia inginkan, walaupun mungkin mengikuti arahan dari Ressa, aku mengikuti apa yang paling bikin dia merasa nyaman dan paling membahagiakan Ressa," ujar Denada.
Kendati tidak hadir secara fisik, Denada hadir secara virtual pada hari pernikahan Ressa. Denada memberikan pujian kepada menantunya yang disebutnya sangat cantik. "Aku bilang, 'kamu cantik banget'," ujar Denada.
Dalam waktu dekat dia akan terbang ke Jawa Timur untuk bertemu dengan Ressa dan juga menantunya. Selain itu, Denada juga ingin bertemu dengan keluarga besannya.
