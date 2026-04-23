Ressa Rizky Rosano Menikah Lagi, Denada Tidak Hadir

Putra penyanyi Denada, Ressa Rizky Rosano menikah lagi. (Instagram: denadaindonesia)
JawaPos.com - Ressa Rizky Rosano menikah lagi dengan wanita pilihan hatinya. Pernikahan Ressa digelar di daerah Banyuwangi, Jawa Timur, namun berlangsung tanpa kehadiran fisik sang ibunda, penyanyi Denada.
Risna Ories selaku manajer membenarkan bahwa Denada memang tidak sempat hadir ke acara pernikahan sang putra. Namun, Denada melakukan video call dan berbincang langsung dengan Ressa dan juga menantunya, Fita, tepat di hari pernikahan.
"Alhamdulillah tadi siang Denada telepon aku. Dia cerita dengan sangat senang dan gembira bilang, 'mbak, aku sudah punya menantu'," ujar Risna Ories menirukan perkataan Denada.
Denada ada urusan yang tidak dapat ditinggalkan sehingga dia memilih absen di acara pernikahan Ressa. Menurut Risna Ories, Denada akan segera berkunjung ke Banyuwangi setelah urusannya selesai.
Selain akan bertemu dengan Ressa dan juga menantunya, Denada juga mau berziarah ke makam ibunya, mendiang Emilia Contessa.
Pernikahan Ressa digelar di tengah kebahagiaan setelah hubungan Denada dengan Ressa sudah membaik. Sebelumnya, mereka diketahui sempat berseteru terkait sengketa pengakuan anak.
Denada, berdasarkan cerita dari Risna, mengatakan bahwa pernikahan sang putra digelar saat ini sebagai momen yang tepat.
"Saya meyakini Allah yang mengatur semua menjadi baik. Insya Allah menjadi yang terbaik. Allah Maha Pengatur, maka diatur dengan sebaik-baiknya untuk semuanya," kata Risna menirukan perkataan Denada.
Melalui unggahannya di Instagram, Denada memperlihatkan momen saat dirinya melakukan video call dengan Ressa dan istrinya di hari pernikahan. Mereka terlihat bahagia dan tersenyum dalam foto yang dibagikan Denada.
