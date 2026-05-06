Cerita Kekagetan Angela Gilsha Bergabung di Sinetron yang Sudah Tayang

Artis Angela Gilsha. (Instagram: angelagilsha)
JawaPos.com - Bergabung dalam sinetron yang sudah tayang ternyata memiliki tantangan tersendiri tidak semudah ketika bergabung sejak awal.
Hal itu dirasakan aktris Angela Gilsha ketika dia bergabung di tengah jalan dalam sinetron berjudul Beri Cinta Waktu tayangan di SCTV. Dia cukup kaget karena dituntut beradaptasi sangat cepat dengan karakter baru dan dengan para pemain lainnya.
Angela Gilsha yang sudah punya jam terbang di dunia syuting kejar tayang masih mengalami kekagetan bergabung dalam sinetron yang sudah tayang.Itu juga terjadi karena dia sempat vakum sekitar satu tahun dari ritme syuting sinetron stripping.
“Awalnya agak susah beradaptasi dengan lingkungan baru. Jujur di awal-awal masih butuh waktu, beberapa minggu kemudian baru merasa nyaman," kata Angela Gilsha dalam jumpa pers virtual.
Dia mengaku, adaptasi yang dilakukannya lebih cepat dalam sinetron Beri Cinta Waktu karena para pemain lainnya dan tim di balik layar merangkul. Angela Gilsha merasa dirinya lebih mudah untuk masuk ke dalam karakter dengan adanya lingkungan yang suportif.
"Dari awal masuk ada yang langsung ngajak ngobrol, itu membantu banget," ujar Angela Gilsha.
Dalam kesempatan itu, pemeran Asmara Kinanti atau Ara dalam sinetron Beri Cinta Waktu mengungkapkan penampilannya yang khas. Dia digambarkan memiliki rambut berponi.
"Aku terlihat ada poni di rambut dan digelapin. Untuk outfit identik dengan kemeja yang bahannya silky," katanya.
Angela Gilsha mengakui adanya kemiripan antara dirinya dengan karakter Asmara Kinanti, meski dalam beberapa hal memiliki perbedaan.
