Alasan Manoj Punjabi Bikin Ending Film Children of Heaven Berbeda dari Aslinya

Jumpa pers film Children of Heaven. (Abdul Rahman/JawaPos.com)
JawaPos.com - Manoj Punjabi selaku produser menyatakan bahwa pihaknya diberikan keleluasaan untuk melakukan remake film box office asal Iran, Children of Heaven. Ini membuat MD jadi lebih leluasa dalam membuat film ini supaya lebih terasa nuansa Indonesia atau lebih disesuaikan dengan penonton di Tanah Air.
Meski demikian, Manoj Punjabi memastikan pesan yang hendak disuarakan dari film Children of Heaven versi Indonesia tetap sama dengan versi aslinya yaitu tentang nilai kemanusiaan.
Salah satu yang menarik, MD membuat keputusan besar mengubah ending dari film Children of Heaven berbeda dari film karya Majid Majidi. Perubahan ending tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan penonton di Indonesia.
"Ending filmnya juga beda dengan versi aslinya, tapi message-nya tetap tersampaikan dengan sangat baik," kata Manoj Punjabi dalam jumpa pers di bilangan Setiabudi Jakarta Selatan.
MD mengubah ending dari film Children of Heaven berdasarkan hasil pembicaraan serius dengan sutradara Hanung Bramantyo. Manoj mengubah ending karena ingin penonton lebih merasakan kepuasan secara emosi setelah menonton filmnya di bioskop.
"Di film ini, kita lebih puas dengan ending-nya. Saya merasa fresh, sesuatu lagi yang beda," ujar Manoj Punjabi.
Dalam kesempatan itu, dia juga menyatakan pemilihan pemeran tokoh Ali dan Zahra termasuk salah satu yang krusial. Menurut Manoj, jika salah dalam memiliki pemeran dua karakter tersebut, maka film Children of Heaven bisa berantakan.
Setelah mempertimbangkan banyak hal, akhirnya pemeran Ali jatuh kepada aktor Jared Ali yang sudah bermain dalam 6 judul film sebelumnya. Sementara Zahra diperankan oleh Humaira Jahra.
"Akhirnya kita dapat Ali-Zahra yang luar biasa. Saya yakin bicara bahwa adaptasi ini tidak kalah dari aslinya. Di film ini, MD menyajikan formula yang berbeda dari film-film MD yang lain," ujar Manoj.
