Perjalanan Wisata Berubah Jadi "Film Horor", 3 Orang Meninggal saat Kapal Pesiar MV Hondius Diserang Hantavirus

Ilustrasi kapal pesiar MV Hondius. (Fox News).

JawaPos.com-Siapa yang bisa membayangkan kalau perjalanan dengan kapal pesiar mewah yang harusnya menyenangkan berubah jadi situasi mencekam? Jelas tidak ingin situasi tersebut terjadi.

Tapi siapa menduga, perjalanan kapal pesiar mewah benar-benar berubah jadi situasi bak film horor dan arena kematian saat virus menyerang. Kejadian tersebut baru saja terjadi di kapal pesiar MV Hondius.

Wabah hantavirus yang menyerang kapal pesiar MV Hondius dalam sekejap memicu kekhawatiran internasional setelah tiga orang dilaporkan meninggal dunia dan sejumlah penumpang lainnya jatuh sakit bahkan hingga mendapat respons dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Dilaporkan kalau kapal tersebut direncanakan menuju Kepulauan Canary, wilayah Spanyol. Melansir New York Times, dua korban meninggal diketahui merupakan pasangan asal Belanda yang sebelumnya melakukan perjalanan di Amerika Selatan sebelum naik ke kapal MV Hondius.