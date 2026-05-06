Film Pendek Sepenuhnya Indonesia Episode 2 Tayang, Angkat Kebaikan Sederhana yang Dekat dengan Kehidupan

JawaPos.com–Film pendek Sepenuhnya Indonesia kembali hadir lewat episode kedua yang resmi dirilis beberapa waktu lalu. Setelah episode pertama mencuri perhatian dengan lebih dari 52 juta penonton di YouTube, kelanjutan cerita ini menawarkan pendekatan yang lebih intim dan membumi.

Film mengangkat gestur-gestur kecil yang sering luput dari perhatian, namun menjadi fondasi kuat kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Alih-alih menghadirkan konflik besar, episode kedua justru merangkai potongan momen sederhana, sapaan hangat, bantuan tanpa pamrih, hingga interaksi tulus antarindividu, yang membentuk narasi kuat tentang kebersamaan dan gotong royong.

Pendekatan ini membuat film terasa lebih human-centric, membawa penonton menyelami realitas sehari-hari yang akrab namun jarang disadari.

Sejak dirilis, episode ini diklaim telah ditonton lebih dari 5,1 juta kali dan menuai respons positif di berbagai platform digital. Tingginya interaksi menunjukkan bahwa tema kebaikan sederhana masih relevan dan mampu menyentuh audiens luas.

Sutradara Dimas Djayadiningrat memilih pendekatan eksploratif dalam proses produksi. Bersama ratusan kru dan talenta lokal, dia membiarkan momen berkembang secara alami di lapangan.

”Banyak momen paling bermakna hadir secara organik. Kami tidak menciptakan, tetapi menangkap apa yang sudah ada dalam keseharian,” ujar Dimas.

Pendekatan ini turut memengaruhi performa Ario Bayu sebagai pemeran utama. Dia mengaku pengalaman terlibat dalam proyek ini terasa berbeda dari peran-peran sebelumnya.

”Ini terasa sangat personal. Saya tidak seperti berakting, tapi benar-benar merasakan kehangatan dan ketulusan orang-orang di sekitar. Salah satu momen paling berkesan adalah saat berinteraksi dengan kru tuli yang menggunakan bahasa isyarat. Itu membuka perspektif baru tentang komunikasi dan empati,” ungkap Ario.