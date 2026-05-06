Cerita Ahmad Dhani Akun Instagram Pribadinya Menghilang, Akui Ada Keterlibatan Sosok Berpengaruh

JawaPos.com - Musisi Ahmad Dhani nyaris kehilangan akun Instagram pribadinya dengan jumlah followers mencapai 1 juta. Akun milik pentolan Dewa 19 itu sempat beberapa hari menghilang meski akhirnya berhasil dipulihkan.

Ahmad Dhani mengungkap ada sosok yang punya pengaruh besar terlibat menghilangkan akun Instagram pribadinya. Dhani memastikan hilangnya akun itu bukan karena di-report oleh banyak orang.

"Memang ada seseorang yang punya power untuk bisa meminta Instagram takedown akun saya,” ujar Ahmad Dhani di bilangan Jakarta Selatan, Selama (5/5).

Menurut Ahmad Dhani, sosok berpengaruh itu memang kuat, sampai mampu memberikan instruksi kepada Instagram untuk menghilangkan akun miliknya.

"Akun Instagram saya dibekukan, dimatikan. Entah apa bahasanya, tapi yang jelas tiba-tiba nggak ada aja," kata Dhani.

Dia mengaku, tanpa ada campur tangan orang dari Komdigi, akun Instagram pribadinya dipastikan hilang selamanya. Untungnya Ahmad Dhani meminta bantuan kepada orang yang dia kenal di Komdigi sehingga akunnya berhasil dipulihkan.

"Kalau saya tidak minta bantuan sama koneksi saya di Komdigi, akun Instagram saya tidak mungkin dapat dipulihkan," kata Ahmad Dhani.

Saat disinggung siapa sosok berpengaruh yang punya peran atas hilangnya akun Instagram pribadinya, Ahmad Dhani enggan mengungkapkannya.