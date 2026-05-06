Sangat Kecewa, Keluarga Ahmad Dhani Tak Mau Bertemu Maia Estianty Lagi

Ahmad Dhani dalam YT peribadinya. (YouTube AHMAD DHANI DALAM BERITA)
JawaPos.com - Ahmad Dhani dan keluarganya sangat kecewa terhadap Maia Estianty di momen acara siraman yang merupakan bagian dari rangkaian pernikahan El Rumi-Syifa Hadju.
Buntut atas kekecewaan tersebut, Ahmad Dhani menyatakan keluarganya tidak mau bertemu dengan Maia Estianty lagi. Bahkan di acara pernikahan Dul Jaelani nanti.
"Ke depannya, keluarga saya tidak mau bertemu dengan Maia Estianty lagi. The whole big family, keluarga besar saya tidak mau ketemu Maia Estianty lagi semenjak siraman kemarin," kata Ahmad Dhani di bilangan Jakarta Selatan, Selasa (5/5).
Dhani menyampaikan, ibunya sangat tersinggung dengan Maia Estianty yang tidak menyapa sama sekali di momen pernikahan El Rumi-Syifa Hadju. Padahal, Maia seharusnya menyapa meski hanya sebentar saja.
"Ibu saya sangat tersinggung, Maia tidak pernah menyapa ibu saya, tidak say hello. Jadi ibu saya tersinggung banget, makanya kita tidak datang ke Bali," aku Ahmad Dhani.
Perlakuan Maia Estianty terhadap keluarga Ahmad Dhani sangat berbeda dari perlakuan yang ditunjukkan pentolan Dewa 19 kepada keluarga Maia.
"Saya ketemu bapak ibunya Maia saya cium tangannya kok. Itu kan basic daripada adab kan. Ibu saya marah sekali sama sekali karena Maia sama sekali tidak menyapa kepada ibu saya," katanya.
Pernyataan tegas Ahmad Dhani bahwa keluarganya tidak mau bertemu dengan Maia Estianty lagi tentu saja akan berdampak pada pernikahan Dul Jaelani, satu-satunya anak mereka yang belum menikah.
Menurut Ahmad Dhani, di pernikahan Dul nanti Maia Estianty diminta untuk membuat acara sendiri. Demikian juga keluarga Dhani akan membuat acara sendiri supaya mereka tidak lagi saling bertemu secara langsung.
