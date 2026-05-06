Ahmad Dhani: 2006 Saya Ceraikan Maia Karena Selingkuh!

Ahmad Dhani. (Shafa Nadia/Jawapos)
JawaPos.com - Ahmad Dhani akhirnya membuka luka lama dengan mantan istrinya, Maia Estianty. Pentolan Dewa 19 mengungkapkan fakta bahwa dirinya yang pertama kali menceraikan Maia pada 2006 silam.
"Secara agama saya yang menceraikan Maia bulan Desember tahun 2006 karena Maia selingkuh. Karena Maia selingkuh, saya ceraikan dia," kata Ahmad Dhani di bilangan Jakarta Selatan, Selasa (5/5).
Tak mau sembarangan bicara hal itu ke publik, Ahmad Dhani mengantongi bukti berupa pernyataan Maia Estianty baik secara suara maupun keterangan tertulis yang ditandatanganinya secara langsung.
"Bukti selingkuhnya itu apa? Ya, ini tadi yang sempat dibaca oleh salah satu wartawan dari kalian itu adalah pernyataan Maia selingkuh. Di sini ada tanda tangannya," beber Ahmad Dhani.
Dia baru mengungkapkan adanya keterangan tertulis bahwa menunjukkan Maia Estianty selingkuh pada saat ini ke publik karena selama ini mempertimbangkan dampaknya kepada Al, El, dan Dul.
Ahmad Dhani tidak mau ketiga anaknya mendapat komentar negatif dari teman-teman seusianya. Namun berhubung Al, El, dan Dul sudah dewasa, Dhani merasa ini waktu yang tepat untuk bicara fakta ke publik setelah Maia Estianty kerap berkomentar negatif dan menyinggung masa lalu dengannya.
"Kenapa ini baru diungkap setelah 20 tahun? Karena waktu itu saya nggak mau Al, El, Dul kecil di sekolahnya, diketahui bahwa ibunya dicerai, bundanya dicerai gara-gara selingkuh," kata Ahmad Dhani.
Dhani sangat kecewa dengan tindakan Maia Estianty di momen pernikahan El Rumi-Syifa Hadju. Kejadian itu salah satu yang memantik Ahmad Dhani harus mengungkapkan fakta soal perselingkuhan Maia.
Ahmad Dhani merasa kecolongan. Menurutnya, seharusnya dia membuat kesepakatan dengan El Rumi di momen pernikahannya bersama Syifa Hadju.
Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis
10 Rekomendasi Restoran Paling Populer di Surabaya dengan Menu Lengkap dan Harga Variatif
14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat
Tak Peduli Larangan ke Jepara, The Jakmania Sebut Kebiasaan atau Takut Main di Jakarta saat Persija Jamu Persib
18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern
Mengenal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026: Aturan, Materi, dan Ambang Batas
Korban Rudapaksa di Cipondoh Jalani Trauma Healing, DP3AP2KB Kota Tangerang Beri Pendampingan Khusus
Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan
Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!