Bunga Zainal Sangat Terpukul Ayahnya Meninggal Dunia

JawaPos.com - Sapuri bin Husein, ayahanda dari artis Bunga Zainal meninggal dunia pada hari ini, Selasa (5/5). Dia mengembuskan napas terakhir di sebuah rumah sakit sekitar pukul 13.30 WIB.

Mengetahui ayahnya meninggal dunia, Bunga Zainal sangat sedih dan terpukul. Dia menangis tak kuat membendung emosi kesedihan harus kehilangan sosok yang sangat dicintainya.

"Bunga Zainal ada di dalam. Keluarga masih sangat syok atas kabar ini," kata Ernovato selaku kerabat Bunga Zainal di bilangan Jakarta Barat, Selasa (5/5).

Mewakili pihak keluarga, dia meminta teman-teman Bunga Zainal tidak datang melayat pada malam ini karena situasinya masih sangat berkabung.

Pihak keluarga menyarankan agar mereka sebaiknya datang ke pemakaman yang akan dilaksanakan pada Rabu (6/5) besok di TPU Tanah Kusir Jakarta Selatan.

"Untuk waktunya menyusul, saya juga belum tahu jam berapa," ungkap kerabat Bunga Zainal.

Kabar meninggalnya, Sapuri bin Husein, ayah Bunga Zainal diketahui publik lewat unggahan media sosial.

"Innalillahi wainailahi rojiun!! Turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas wafatnya ayahanda dari sahabat kita," demikan penggalan pengumuman. Pesan tersebut ditujukan kepada Bunga Zainal dan sejumlah saudaranya.