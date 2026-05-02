Kenakan Gaun Hijau Elegan, Niken Anjani Curi Perhatian di Premiere Film Dilan ITB 1997

JawaPos.com - Aktris Niken Anjani tampil memesona dalam acara gala premiere film Dilan ITB 1997 yang berlangsung di Plaza Senayan, Jakarta, belum lama ini.

Mengenakan gaun hijau elegan rancangan desainer muda asal Bandung dari label @bycatherineamara, Niken Anjani mendapat sorotan tajam pada malam itu.

Gaun panjang di bawah betis tersebut mengangkat estetika era 90-an dengan sentuhan kontemporer yang segar. Siluet klasik dipadukan dengan detail punggung terbuka dan aksen pleats, mempercantik penampilannya.

Pilihan warna hijau yang fresh namun tetap elegan semakin mempertegas karakter Niken Anjani sebagai sosok wanita yang memiliki rasa percaya diri tinggi dan berkelas.

“Inspirasinya dari gaya 90-an, tapi dengan sentuhan modern di bagian belakang yang terbuka dan aksen pleats. Saya pilih warna hijau karena fresh namun tetap elegant,” ungkap Niken Anjani.

Bukan hanya soal gaun, keselarasan penampilan Niken Anjani pada malam itu tidak lepas dari tangan-tangan profesional di baliknya. Riasan natural glam memperkuat aura elegan Niken Anjani, dikerjakan oleh @kunsoomakeupartist. Sementara penampilannya secara keseluruhan ditata apik oleh stylist @fherriioo.

Rambut softwave yang lembut melengkapi penampilannya pada malam itu, menciptakan harmoni antara gaya klasik dan modern yang berhasil menonjolkan karakter Niken Anjani.

Dalam film Dilan ITB 1997, Niken Anjani memerankan tokoh Ancika. Sosok yang menjalin kisah cinta dengan Dilan semasa kuliah di Institut Teknologi Bandung pada era akhir 90-an.