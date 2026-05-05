Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Abdul Rahman
Rabu, 6 Mei 2026 | 01.44 WIB

Ammar Zoni Dikembalikan ke Lapas Nusakambangan, Ada Peluang Keluar 6 Bulan Kemudian

Mantan artis Muhammad Ammar Akbar alias Ammar Zoni mengikuti sidang putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (23/4/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos) - Image

Mantan artis Muhammad Ammar Akbar alias Ammar Zoni mengikuti sidang putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (23/4/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos)

JawaPos.com - Aktor Ammar Zoni telah dijatuhi hukuman 7 tahun penjara terkait kasus peredaran narkoba di dalam Lapas Salemba Jakarta Pusat yang terjadi pada awal tahun 2025.

Berhubung kasus tersebut sudah selesai dan tidak ada upaya hukum banding, maka Ammar Zoni akan segera dipindahkan ke Lapas Nusakambangan untuk menjalani hukuman . Pemindahannya masih menunggu semua administrasinya berjalan agar semuanya sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Rika Aprianti selaku Kasubdit Kerjasama Ditjenpas mengatakan, pihaknya menjalin komunikasi dengan sejumlah pihak, terutama dengan pihak pengadilan dan kejaksaan terkait eksekusi Ammar Zoni untuk dipindahkan ke Lapas Nusakambangan.

"Saya sampaikan bahwa dari pihak Lapas anarkotika Jakarta sudah berkomunasi baik dengan pengadilan negeri maupun kejaksaan. Kita masih menunggu update-nya," ungkap Rika.

Ammar Zoni tetap akan dibawa ke Lapas Nusakambangan untuk dibina supaya menjadi orang yang baik dan membawa manfaat bagi lingkungan sekitar. Ammar Zoni ada kesempatan untuk keluar dari Nusakambangan dalam 6 bulan pasca dijebloskan ke sana.

"Nanti kalau sudah menjalani di sana setelah 6 bulan, Ammar Zoni atau siapapun yang ada masuk kategori high risk akan dilakukan asesmen," ungkapnya.

Rika menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin menjebloskan narapidana terlalu lama di Lapas Nusakambangan. Yang paling penting, narapidana tersebut dapat mengambil pelajaran berharga sehingga bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi di masa yang akan datang.

"Kita harapkan setelah dipindahkan ke sana (Nusakambangan), siapapun itu termasuk Ammar Zoni dapat menyadari persalahannya, berubah perilakunya, dan terlihat dari asesmen ada yang berubah perilakunya, maka tingkat keamanannya pun akan turun dari high risk menjadi maksimum, medium, dan seterusnya," tuturnya.

Editor: Abdul Rahman
Tags
Artikel Terkait
Hukuman 7 Tahun Dinilai Terlalu Berat, Ammar Zoni Disarankan Banding - Image
Entertainment

Hukuman 7 Tahun Dinilai Terlalu Berat, Ammar Zoni Disarankan Banding

Selasa, 28 April 2026 | 15.56 WIB

Ammar Zoni Tunjuk Pengacara Baru Usai Divonis 7 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Miliar - Image
Entertainment

Ammar Zoni Tunjuk Pengacara Baru Usai Divonis 7 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Miliar

Selasa, 28 April 2026 | 03.57 WIB

Ammar Zoni Dijatuhi Hukuman 7 Tahun Penjara, Dokter Kamelia Kecewa - Image
Entertainment

Ammar Zoni Dijatuhi Hukuman 7 Tahun Penjara, Dokter Kamelia Kecewa

Jumat, 24 April 2026 | 14.13 WIB

Terpopuler

Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis - Image
1

Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis

2

14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat

3

Tak Peduli Larangan ke Jepara, The Jakmania Sebut Kebiasaan atau Takut Main di Jakarta saat Persija Jamu Persib

4

Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026

5

18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern

6

Pesan Haru Milos Raickovic ke Bonek! Gelandang Persebaya Surabaya Sudah Berikan Segalanya Musim Ini

7

10 Rekomendasi Restoran Paling Populer di Surabaya dengan Menu Lengkap dan Harga Variatif

8

Mantan Kiper Persebaya Surabaya Buka Suara! Dimas Galih Ungkap Kondisi Ruang Ganti PSBS Biak

9

Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan

10

7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore