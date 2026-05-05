Ammar Zoni Dikembalikan ke Lapas Nusakambangan, Ada Peluang Keluar 6 Bulan Kemudian

JawaPos.com - Aktor Ammar Zoni telah dijatuhi hukuman 7 tahun penjara terkait kasus peredaran narkoba di dalam Lapas Salemba Jakarta Pusat yang terjadi pada awal tahun 2025.

Berhubung kasus tersebut sudah selesai dan tidak ada upaya hukum banding, maka Ammar Zoni akan segera dipindahkan ke Lapas Nusakambangan untuk menjalani hukuman . Pemindahannya masih menunggu semua administrasinya berjalan agar semuanya sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Rika Aprianti selaku Kasubdit Kerjasama Ditjenpas mengatakan, pihaknya menjalin komunikasi dengan sejumlah pihak, terutama dengan pihak pengadilan dan kejaksaan terkait eksekusi Ammar Zoni untuk dipindahkan ke Lapas Nusakambangan.

"Saya sampaikan bahwa dari pihak Lapas anarkotika Jakarta sudah berkomunasi baik dengan pengadilan negeri maupun kejaksaan. Kita masih menunggu update-nya," ungkap Rika.

Ammar Zoni tetap akan dibawa ke Lapas Nusakambangan untuk dibina supaya menjadi orang yang baik dan membawa manfaat bagi lingkungan sekitar. Ammar Zoni ada kesempatan untuk keluar dari Nusakambangan dalam 6 bulan pasca dijebloskan ke sana.

"Nanti kalau sudah menjalani di sana setelah 6 bulan, Ammar Zoni atau siapapun yang ada masuk kategori high risk akan dilakukan asesmen," ungkapnya.

Rika menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin menjebloskan narapidana terlalu lama di Lapas Nusakambangan. Yang paling penting, narapidana tersebut dapat mengambil pelajaran berharga sehingga bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi di masa yang akan datang.