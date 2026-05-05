Ammar Zoni Dikembalikan ke Lapas Nusakambangan, Ada Peluang Keluar 6 Bulan Kemudian

Mantan artis Muhammad Ammar Akbar alias Ammar Zoni mengikuti sidang putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (23/4/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos)
JawaPos.com - Aktor Ammar Zoni telah dijatuhi hukuman 7 tahun penjara terkait kasus peredaran narkoba di dalam Lapas Salemba Jakarta Pusat yang terjadi pada awal tahun 2025.
Berhubung kasus tersebut sudah selesai dan tidak ada upaya hukum banding, maka Ammar Zoni akan segera dipindahkan ke Lapas Nusakambangan untuk menjalani hukuman . Pemindahannya masih menunggu semua administrasinya berjalan agar semuanya sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
Rika Aprianti selaku Kasubdit Kerjasama Ditjenpas mengatakan, pihaknya menjalin komunikasi dengan sejumlah pihak, terutama dengan pihak pengadilan dan kejaksaan terkait eksekusi Ammar Zoni untuk dipindahkan ke Lapas Nusakambangan.
"Saya sampaikan bahwa dari pihak Lapas anarkotika Jakarta sudah berkomunasi baik dengan pengadilan negeri maupun kejaksaan. Kita masih menunggu update-nya," ungkap Rika.
Ammar Zoni tetap akan dibawa ke Lapas Nusakambangan untuk dibina supaya menjadi orang yang baik dan membawa manfaat bagi lingkungan sekitar. Ammar Zoni ada kesempatan untuk keluar dari Nusakambangan dalam 6 bulan pasca dijebloskan ke sana.
"Nanti kalau sudah menjalani di sana setelah 6 bulan, Ammar Zoni atau siapapun yang ada masuk kategori high risk akan dilakukan asesmen," ungkapnya.
Rika menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin menjebloskan narapidana terlalu lama di Lapas Nusakambangan. Yang paling penting, narapidana tersebut dapat mengambil pelajaran berharga sehingga bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi di masa yang akan datang.
"Kita harapkan setelah dipindahkan ke sana (Nusakambangan), siapapun itu termasuk Ammar Zoni dapat menyadari persalahannya, berubah perilakunya, dan terlihat dari asesmen ada yang berubah perilakunya, maka tingkat keamanannya pun akan turun dari high risk menjadi maksimum, medium, dan seterusnya," tuturnya.
Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis
14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat
Tak Peduli Larangan ke Jepara, The Jakmania Sebut Kebiasaan atau Takut Main di Jakarta saat Persija Jamu Persib
Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026
18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern
Pesan Haru Milos Raickovic ke Bonek! Gelandang Persebaya Surabaya Sudah Berikan Segalanya Musim Ini
10 Rekomendasi Restoran Paling Populer di Surabaya dengan Menu Lengkap dan Harga Variatif
Mantan Kiper Persebaya Surabaya Buka Suara! Dimas Galih Ungkap Kondisi Ruang Ganti PSBS Biak
Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!