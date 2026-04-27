Ammar Zoni Tunjuk Pengacara Baru Usai Divonis 7 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Miliar

Mantan artis Muhammad Ammar Akbar alias Ammar Zoni mengikuti sidang putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (23/4/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos)
JawaPos.com - Ammar Zoni dijatuhi hukuman 7 tahun penjara dan denda sebesar Rp 1 miliar atas kasus peredaran narkoba di dalam Rutan Salemba, Jakarta Pusat, yang terjadi pada awal tahun 2025.
Setelah dijatuhi hukuman cukup berat oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Ammar Zoni membuat keputusan besar menunjuk pengacara baru. Kini, dia menunjuk Krisna Murti sebagai kuasa hukum untuk membantu menangani kasus hukum yang sedang menjeratnya.
"Dokter Kamelia bilang Ammar menunjuk kami sebagai kuasa hukum," cerita Krisna Murti kepada wartawan, Senin (27/4).
Bukti keseriusan Ammar Zoni menunjuk pengacara baru diperlihatkan dengan dia telah menandatangi surat kuasa. Krisna Murti menyatakan, dirinya dan tim menerima untuk membantu proses hukum Ammar.
Langkah yang dilakukan Krisna Murti bersama tim adalah dengan mempelajari duduk perkara persoalan hukum yang menjerat Ammar Zoni. Semua dokumen dipelajari, dan hal itu akan menjadi panduan bagi tim kuasa hukum untuk menentukan langkah hukum yang bakal ditempuh selanjutnya.
"Saya belum bisa bersikap lebih jauh sebelum mempelajari dokumen-dokumen itu. Karena dari awal kita tidak menangani kasus Ammar Zoni," katanya.
Selain mempelajari dokumen-dokumen kasus Ammar Zoni, pihak Krisna Murti juga akan bertemu secara langsung dengan mantan suami Irish Bella untuk berdiskusi secara intensif.
"Hari ini atau besok tim akan bertemu langsung (dengan Ammar Zoni) untuk membahas langkah ke depan," kata Krisna Murti.
50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya
7 Tahun Tak Terkalahkan! Bernardo Tavares Wajib Jaga Harga Diri Persebaya Surabaya di Derbi Jawa Timur Lawan Arema FC
Pesan Haru dari Ernando Ari! Dukungan Diam-Diam Bikin Milos Raickovic Bangkit di Persebaya Surabaya
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
Jadwal Lengkap MotoGP Spanyol 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama dan Mario Aji dari Barisan Belakang di Jerez
15 Rekomendasi Restoran Terbaik Dekat Tugu Muda Semarang: Surganya Kuliner yang Wajib Dicoba Pelancong dan Wisatawan!
17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!
10 Kebab Paling Enak di Jakarta, Kuliner Timur Tengah yang Cita Rasanya Autentik
Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!